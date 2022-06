Un’app per realizzare progetti 3D utilizzando iPhone

iOS 16 verrà fornito con una nuova straordinaria API chiamata RoomPlan. Creerai un piano 3D semplicemente scansionando una stanza con LiDAR di iPhone. Il risultato ha avuto molto successo.

ce ne Poco, mela Ha svelato il nuovo sistema operativo, iOS 16, che sarà disponibile questo autunno. E questo non smette mai di stupire, poiché è stato rivelato che presto sarà possibile utilizzarlo I phone Per creare un grafico interno 3D. Tuttavia, se alcune app sono effettivamente in grado di farlo, non è sempre il più accurato. D’ora in poi questo sarà possibile grazie a una nuova interfaccia di programmazione (API) chiamata RoomPlan, che sfrutta LiDAR per iPhone e IPAD – Un raggio laser pulsato in grado di misurare le distanze e quindi analizzare oggetti e dimensioni della stanza – per creare rapidamente un piano 3D. Un lavoro che delizierà agenti immobiliari e interior designer.

Completa il piano in pochi secondi

Filippo Esposito, giornalista presso 9to5Mac, rivela di essere stato in grado di testare questa tecnologia grazie a un codice di illustrazione fornitogli dagli sviluppatori. Afferma di essere stato in grado di creare un diagramma 3D del suo soggiorno in pochi secondi, semplicemente puntando la fotocamera del suo iPhone in direzione delle pareti della stanza utilizzando un’app compatibile.

L’API è in grado di riconoscere determinati oggetti, che appaiono come blocchi, in modo che il focus sia sulla planimetria. “Il giornalista ha spiegato che quello che mi ha colpito di più, oltre alla precisione, è stata la velocità di digitalizzazione. L’API fornisce animazioni eccellenti e un’anteprima in tempo reale che mostra l’avanzamento della scansione. “ La planimetria 3D può essere esportata come file USDZ compatibile con strumenti popolari come Cinema 4D, Shapr3D e AutoCAD.