Blizzard introduce nuove funzionalità per la stagione 7 di Battlegrounds – Hearthstone

Blizzard sta appena introducendo le nuove funzionalità per la stagione 7 della modalità Battlegrounds che inizierà il 16 aprile. In programma l'arrivo della modalità duo, nuovi minion e tanto altro. Trovate tutte le nuove funzionalità nel dettaglio qui sotto!



C'era una volta in una taverna, la nuova stagione di Battlegrounds ricca di aggiornamenti alla modalità Classica e accompagnata da una nuovissima, straordinaria modalità, Battlegrounds Duos! Partecipa alla battaglia con nuove carte magiche e ricompense altrettanto magiche. Che tu giochi da solo o con un partner, Un nuovo capitolo della modalità Battlegrounds si aprirà il 16 aprile!

Con la stagione 7, le classifiche del campo di battaglia verranno ripristinate e le missioni lasceranno la taverna. Gli incantesimi, invece, ora si trovano permanentemente nella taverna per i tradizionali campi di battaglia e duelli.

Binari del campo di battaglia

Chiama i tuoi amici o gioca da solo per crearne altri: Battleground Duos è proprio dietro l'angolo! Da quando abbiamo annunciato lo sviluppo di Duos alla BlizzCon, abbiamo lavorato duro per bilanciare e perfezionare la modalità di gioco.

Tuttavia, le basi rimangono le stesse di quando erano state annunciate: una volta trovato il tuo partner, potrai affrontare altre tre squadre composte da due giocatori. Le squadre condividono i propri punti vita, possono scambiarsi carte attraverso il portale (per 1 oro) e combattere insieme per ottenere la vittoria!

Il menu principale della modalità Battlegrounds ti consente di passare dal formato solista a quello di squadra. Duos ti consente di invitare un amico a unirsi a te o di giocare da solo con un partner casuale e incontrare nuove persone! Le classifiche saranno separate tra i due formati di battaglia.

Nuovi eroi, eroine e seguaci per il duo

Lo schieramento dei duetti è accompagnato da nuovi eroi ed eroine, ma anche da carte specifiche per sfruttare al meglio la nuova modalità di gioco. Almeno 4 eroi, 2 eroine, 16 servitori e 3 incantesimi da taverna arrivano esclusivamente in modalità Duetti. Alcuni volti saranno familiari a chi ha provato il duo alla BlizzCon, mentre altri stanno facendo il loro debutto!

Importanti aggiornamenti a Solo e Duos

Il duo non è l'unico a vivere in una fiaba: la Stagione 7 di Battlegrounds include anche un importante aggiornamento per i servitori, sia in coppia che in solitario, con 50 nuovi servitori, più di una dozzina di Servant che tornano in gioco, oltre a due nuovi incantesimi da taverna. Sono in arrivo molti cambiamenti nel gioco, tra cui una revisione dei servitori di tipo Bestia, aggiornamenti a draghi e robot e modifiche al bilanciamento di diversi servitori ed eroi! Tutti questi aggiornamenti si applicano sia ai tradizionali campi di battaglia che ai duelli.

Software di visualizzazione della scheda surriscaldato

Questa è solo un'introduzione alla storia della stagione! Unisciti a noi per una straordinaria serie di presentazioni prima che l'aggiornamento venga pubblicato:

4 aprile alle 19:00 (ora di Parigi) – Visualizza i server Dual Mode*

5 aprile, 19:00 (ora di Parigi) – Presentazione dei nuovi servitori*

9 aprile, 19:00 PDT – Presentazione del ritorno dei Minions*

11 aprile alle 19:00 PT – Note sulla patch 29.2

15 aprile alle 18 (ora di Parigi) – Evento “Gioca con un amico”.

16 aprile: pubblicato l'aggiornamento 29.2

*Cerca #HearthstoneDuos sui social media durante gli orari degli spettacoli: i tuoi creatori preferiti avranno molto da condividere!

Evento di anteprima dal vivo “Gioca con un amico”.

Il 15 aprile, il giorno prima del rilascio della patch 29.2, potrai guardare molti dei tuoi creatori preferiti provare Battlegrounds Duos dal vivo! Ma in questa modalità di gioco è chiaro che non saranno soli: ogni giocatore ha invitato il partner che preferisce. I partecipanti trasmetteranno le loro partite sui propri canali, quindi assicurati di attivare le notifiche. Ecco i periodi per regione:

Asia Pacifico: 15 aprile dalle 11:00 alle 17:00 (ora di Parigi).

Nord America, America Latina, EMEA: 15 aprile dalle 18:00 a mezzanotte (ora di Parigi).

Percorso del campo di battaglia aggiornato

Il 16 aprile segna la fine della stagione 6 di Battlegrounds e l'inizio della stagione 7! In questa data, i giocatori inizieranno a guadagnare ricompense dal nuovo percorso Battlegrounds della stagione 7. I premi del percorso Battlegrounds della stagione 6 guadagnati ma non reclamati ti verranno consegnati automaticamente.

Il percorso delle ricompense della stagione 7 include oggetti cosmetici a tema fantasy. Ottieni il Season Pass e sblocca immediatamente due opzioni eroe o eroina aggiuntive all'inizio di ogni gioco. Poi avanza nel torneo per guadagnare il Colpo Leggendario per Storie Infinite, 18 skin Eroe aggiuntive, un nuovo Barista e altro ancora!