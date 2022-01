Presto sarà possibile sbloccare iPhone utilizzando una mascherina (senza Apple Watch)

È stata la prima versione beta di iOS 15.4 a rivelare la nuova funzionalità.

Dall’inizio della pandemia, è un problema che tutti gli utenti iPhone conoscono: sbloccare lo smartphone indossando una mascherina. Poiché gli ultimi modelli di smartphone montati sulla testa sono dotati di Face ID, l’iPhone deve vedere l’intero viso per sbloccarlo.

Nell’agosto 2021, i possessori di iPhone hanno visto un barlume di speranza, ma il loro entusiasmo è svanito rapidamente. Con iOS 14.5, Apple ti ha permesso di sbloccare il tuo iPhone con una maschera, ma ciò richiede che il tuo Apple Watch sia al polso. Una decisione utile nel complesso, ma che ha lasciato le persone senza uno smartwatch all’oscuro.

Infine, sembra che Apple abbia imparato la lezione e ascoltato le critiche dei suoi clienti. Giovedì sera, Apple Park ha svelato la prima versione beta di iOS 15.4, nella quale abbiamo scoperto… la possibilità di sbloccare un iPhone usando una mascherina senza dover possedere un Apple Watch! Una novità che dovrebbe sicuramente deliziare i possessori di iPhone.

Sensori più potenti

Concretamente, Apple ha reso più efficienti i sensori TrueDepth per i suoi iPhone. La società ha già dichiarato di essere in grado di farlo “Riconosci le caratteristiche uniche intorno all’occhio” Ai fini dell’autenticazione.

Come ora, dovrai guardare il tuo iPhone per sbloccarlo con Face ID. Tuttavia, Apple ha insistito sul fatto che se Face ID funzionasse con una maschera, il sistema sarebbe ancora più sicuro scansionando l’intera parte del viso, non solo gli occhi e le orecchie.

D’altra parte, nulla indica quando sarà disponibile iOS 15.4. Tuttavia, se vuoi ottenere il lavoro prima di chiunque altro, puoi farlo liberamente Partecipa gratuitamente al programma di beta test.