Android 15: tutte le novità in arrivo

Come ogni anno, Android si prepara a rilasciare il suo nuovo grande aggiornamento, Android 15, che sarà disponibile quest'estate. Ecco tutto quello che già sappiamo di lui…

File PDF più facili da usare

I file PDF su Android 15 potranno avere tutta una serie di funzionalità molto pratiche, di cui spesso abbiamo bisogno in un computer o in un'applicazione molto mirata al giorno d'oggi. Annota un PDF, compila moduli, cerca un elemento nel file, ecc. Presto sarà possibile fare tutto questo utilizzando qualsiasi app in grado di leggere file PDF su Android!

Le nuove icone per la barra di stato e la connessione satellitare sono ora più visibili…

Secondo alcuni leak, la barra di stato dovrebbe vedere alcune modifiche alle icone. Gli elementi che rappresentano le connessioni (WiFi e dati mobili, ad esempio) dovrebbero cambiare per la prima volta, con maggiore leggibilità e migliore integrazione nell'estetica complessiva di Android.

Ma non è tutto ! Perché tra le grandi novità della nostra società c'è la connettività satellitare, che appare sempre più spesso con innovazioni come Starlink. Quindi è perfettamente logico che anche Android 15 sia compatibile con questo sistema (questa non è una fuga di notizie, ma qualcosa che Google ha confermato). Quindi, oltre alle icone WiFi e 4G/5G, presto dovrebbe apparire una nuova icona di comunicazione: l'immagine di un satellite che emette onde. Apparirà inoltre una notifica che ti informa che stai utilizzando una connessione satellitare…

Una piccola precisazione che non necessariamente piacerà all'UE: in caso di comunicazione satellitare, dovrai utilizzare l'applicazione di messaggistica “predefinita” del tuo smartphone per poter inviare messaggi RCS.

Webcam migliore

La qualità dell'immagine sui dispositivi della gamma Google Pixel (e forse anche sugli smartphone Android che subentreranno) sarà notevolmente migliorata per la funzione webcam, che dovrebbe avere un'immagine di alta qualità (questa immagine dovrebbe diventare un'opzione a sé stante) .

Migliore gestione e leggibilità delle dimensioni

Sembra che ci sia una certa accessibilità sotto i riflettori per Android 15, così come un'esperienza più coerente e personalizzata. Pertanto, in termini di volume, questo beneficerà di una maggiore coerenza tra le diverse app (mentre alcune sono a volte più rumorose di altre) e quindi il volume verrà regolato per un'esperienza complessiva.

Lo stesso dovrebbe valere per la leggibilità visiva delle applicazioni. Dovrebbe quindi emergere una nuova possibilità per aumentare il contrasto cromatico e consentire un'esperienza visiva molto migliore rispetto a prima, soprattutto nelle applicazioni in cui il design non è stato ben adattato.

