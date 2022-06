La versione da 512 GB perde 250 euro durante i saldi estivi

L’iPhone 12 Pro Max è stato sicuramente lanciato a fine 2020, ma resta un modello molto interessante. Ora è in promozione durante i saldi su Cdiscount con la sua versione da 512GB al prezzo di 1099€ invece dei 1349€ di quando era stata lanciata.

La longevità dei prodotti Apple è ben consolidata. Nonostante l’ultima generazione di iPhone (la tredicesima) sia stata introdotta abbastanza diffusamente, è sempre interessante rivolgersi alla generazione precedente per risparmiare senza necessariamente perdere soldi. Ad esempio, attualmente durante i saldi estivi di Cdiscount, iPhone 12 Pro Max è disponibile in una versione da 512GB con 250 euro di sconto.

Perché l’iPhone 12 Pro Max è ancora un ottimo smartphone?

Utilizza un bellissimo pannello OLED da 6,7 ​​pollici

Garantisce ottime prestazioni grazie al potente chip A14 Bionic

migliorare la propria indipendenza

Compatibilità con ricarica wireless (MagSave)

iPhone 12 Pro Max è stato lanciato al prezzo di 1.349 euro ed è attualmente in vendita a 1099€ di sconto, solo per il calmo colore blu. Ciò rappresenta un risparmio di € 260 sul prezzo base.

Se l’offerta menzionata in questo articolo non è più disponibile, dai un’occhiata di seguito per trovare altre offerte su Apple iPhone 12 Pro Max. La pianificazione viene aggiornata automaticamente.

iPhone 12 Pro Max: uno smartphone ancora molto alla pari

Potrebbero avere due anni, ma l’iPhone 12 Pro Max è ancora uno smartphone di fascia alta. Innanzitutto, beneficia di una finitura molto bella con linee in acciaio inossidabile e un retro in vetro smerigliato di grande successo. Dispone di un display OLED Super Retina XDR da 6,7 ​​pollici con una luminosità di 800 cd/m². C’è poi il notch che ospita sulla parte frontale la protezione Face ID e Ceramic Shield. Per fluidità, anche con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, iPhone 12 Pro Max offre un’esperienza utente senza interruzioni grazie a un’ottimizzazione del sistema operativo completamente padroneggiata.

In termini di parte fotografica, il 12 Pro Max rimane un eccellente servizio fotografico. Grazie al triplo sensore di immagine, può scattare foto molto belle in tutte le condizioni, anche di notte grazie alla modalità notturna disponibile. È anche in grado di registrare fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo, il tutto in Dolby Vision HDR a 10 bit. Include anche un sensore LiDAR, molto pratico per la realtà aumentata. Inoltre, offre il formato ProRAW che offre più funzionalità di modifica delle immagini integrate nell’app quando desideri visualizzare lo scatto.

Ancora molto forte e durevole soprattutto per iPhone

Anche se il nuovo chip A15 Bionic è più potente ed efficiente, l’iPhone 12 Pro Max non deve essere timido e si difende comunque bene in termini di prestazioni. Con il chip A14 Bionic, è ancora avvincente ed efficace su base giornaliera. Che si tratti di multitasking, esecuzione di app impegnative o giochi 3D con le massime impostazioni grafiche, l’esperienza utente sarà fluida. Una volta iOS 15 L’interfaccia è installata in modo più flessibile e conveniente. Nota che il 12 Pro Max beneficia anche della compatibilità 5G.

È vero, Apple migliora costantemente l’autonomia dei suoi iPhone, e anche se l’iPhone 13 Pro promette un’ora e mezza in più rispetto al suo predecessore, il 12 Pro rimane molto stabile: circa un giorno e mezzo di utilizzo classico. Promette una durata della batteria con 17 ore di riproduzione video, secondo Apple. Per quanto riguarda la ricarica, è compatibile con la ricarica cablata rapida da 20 W e con MagSafe da 15 W. Tieni presente che il blocco di ricarica non è più disponibile nella confezione e quindi deve essere acquistato separatamente. D’altronde non bisogna avere fretta, perché ci vuole poco più di un’ora e mezza per passare da 0 a 100%.

Per saperne di più, sentiti libero di leggere La nostra recensione completa su iPhone 12 Pro Max.

9 / 10

