Bitcoin crolla a causa di un nuovo tipo di virus Corona

Dovresti sapere che gli eventi attuali hanno un impatto significativo sul prezzo del mercato azionario in generale, e ancora di più nel caso di criptomoni. Ve lo abbiamo già regalato qualche mese fa Questa fake news che ha portato a un balzo del prezzo di LitecoinE di recente siamo venuti cascata Diverse criptovalute dopo questo annuncio.

Fine settimana complicato

In realtà come ho detto Bloomberge La criptovaluta più grande del mondo è scesa del 9% solo venerdì, scendendo sotto i $ 55.000. Ad esempio, Ether (ETH), la seconda valuta digitale più grande, è in calo di oltre il 12%. In totale, Bitcoin (BTC) ha È in calo del 20% rispetto al record stabilito all’inizio del mese. Motivo ? un Un nuovo tipo di coronavirus è potenzialmente preoccupante I trader di tutto il mondo hanno spinto per sbarazzarsi di questi asset rischiosi.

All’epoca in Sudafrica fu identificata una specie particolarmente nuova Stimolare la liquidazione nei mercati globaliCon le azioni europee che hanno registrato il loro più grande calo da luglio, anche le azioni statunitensi sono scambiate in ribasso. Bitcoin non è risparmiato da questo massacro, sebbene molti appassionati di criptovaluta la vedano sempre più come una copertura contro le turbolenze dei mercati finanziari. Ma nonostante la crescente accettazione di bitcoin da parte del pubblico in generale, La criptovaluta è sempre soggetta a forti fluttuazioni.

Ross Mayfield, stratega degli investimenti presso Bird, ha dichiarato: “Per noi, questo è sempre un bene rischioso. E quando diventa un po’ spaventoso, ci saranno sempre persone da vendere”..

riattacca questa volta, L’oro, un bene tradizionalmente considerato un bene rifugio, venerdì mattina è aumentato dell’1,5%Sebbene il metallo prezioso sia ancora notevolmente sottoperformante, Bitcoin dall’inizio dell’anno. Mayfield ha aggiunto:

Penso che il ruolo che alla fine avrà Bitcoin non è ancora del tutto certo. Il ruolo dell’oro o dei buoni del tesoro è ormai ben noto. La linea di fondo, quindi, è che quando le cose vanno davvero male, i tradizionali rifugi sicuri saliranno in cima.

Tuttavia, la variabile che ha scosso i mercati non è stata l’unico fattore negativo che ha pesato su Bitcoin.. All’inizio di questa settimana, gli analisti hanno citato una serie di ostacoli relativi alla criptovaluta, tra cui Requisiti per la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti Per quanto riguarda le valute digitali, ma anche Intensificazione della repressione normativa in Cina come L’India è pronta a passare un nuovo disegno di legge Che può bloccare la maggior parte delle criptovalute private.

Il futuro non è ancora chiaro

Quindi Bitcoin è stato sotto pressione da allora Ha raggiunto un record di quasi $ 69.000 all’inizio di questo mese, per l’entusiasmo per il primo exchange traded fund statunitense legato agli asset digitali. Attualmente si sta avvicinando alla media mobile a 100 giorni di $ 53,940, che è servita da supporto durante il suo declino a fine settembre.

Jonathan Cheesman, Head of OTC e Institutional Sales presso Crypto Derivatives Exchange FTXVenerdì ha detto in una nota: “Ironicamente, ieri pomeriggio i mercati delle criptovalute hanno iniziato a essere molto rialzisti con la speranza di una ripresa con Babbo Natale. Sarà sicuramente un weekend difficile”..

Come accennato ReutersGli scienziati hanno scoperto un tipo di virus corona emergente in Sudafrica, Botswana e Hong Kong ha una gamma insolita di mutazioni e può essere in grado di eludere le risposte immunitarie o può essere più trasmissibile.

Yuya Hasegawa, che lavora presso Bitbank, un exchange con sede a Tokyo, ha dichiarato: “Riproduzione [du variant], soprattutto in altri paesi, potrebbe indebolire ulteriormente l’appetito degli investitori. È probabile che il rally di BTC sia limitato e il mercato dovrebbe prepararsi a ulteriori perdite”..

Molte persone stanno iniziando ad essere attratte da Bitcoin A causa delle sue presunte qualità anti-inflazione, altri hanno investito su di lui a causa della sua promessa di guadagni rapidi, un’attrazione rafforzata da tassi di interesse storicamente bassi o addirittura negativi. Tuttavia, la volatilità di Bitcoin continua, sollevando dubbi sulla sua capacità di costruire una riserva di valore stabile..