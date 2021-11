Adozione di Bitcoin in El Salvador: promesse e delusioni del portafoglio Chivo di Rogzy

Bitcoin Sì, ma senza Chevu Wallet è meglio? – Dal 7 settembre 2021, Bitcoin (BTC) diventa a corso legale nell’El Salvador. Se adotti un portafoglio Chivo – basato su rete lampo – Molto reale nel paese non è privo di punti neri. Rogzy torna con un video sul suo viaggio in El Salvador, e su questo lato pratico del portafoglio Chivo.

Portafoglio Chivo record misto?

presidente salvadoregno cane b watch Ha fatto di tutto per promuovere l’adozione di Bitcoin tra i suoi residenti negli ultimi mesi. oltretutto Legge sui Bitcoin, rendendo il re delle criptovalute a moneta nazionale Come il dollaro, anche il capo Offerto $ 30 in Bitcoin A tutti i suoi cittadini che scaricano il Portafoglio Nazionale BTC: caprone.

Il problema, in questo ambito, è che il portafoglio Chivo Non usare In origine la vera rete Bitcoin. La parola base “chitcoin” usata, nelle parole di Rojzi, sarebbe una specie di moneta stabile È presumibilmente supportato da bitcoin e denominato in dollari USA.

Il passaggio alla vera blockchain potrebbe richiedere Bitcoin Cambia la rete nell’appE anche in questo caso, l’app Chivo non sarà esclusa da bug.

Allo stesso modo, i bitcoin inviati a Chivo (da un account/portafoglio esterno) saranno creditore/trasferito In questo tipo di portafoglio stablecoin del dollaro.

Oltre al Pagamenti BTC Con altri portafogli, in particolare il Lightning Network, Infatti, E adozione È decisamente lento, ma così vero Inoltre.

