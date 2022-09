6% IVA, tariffe sociali estese, contratti…: ecco le raccomandazioni del CREG per aiutare i belgi ad affrontare la crisi energetica

Martedì, alla vigilia di una riunione di governo, l’Autorità di regolamentazione per l’energia elettrica e il gas (CREG) ha presentato una serie di raccomandazioni alla Camera, affrontando ancora una volta le misure da adottare per aiutare famiglie e imprese a far fronte alla crisi energetica.

A livello nazionale, la gendarmeria di settore propone ad esempio l’estensione della concessione delle tariffe sociali fino a quando i prezzi non scendono a livelli accettabili, nonché la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto. Anche i leader politici avvertono di un fenomeno: se i prezzi rimangono a livelli molto alti per diversi anni, le tariffe sociali aumenteranno in modo simile a quelle commerciali (pur consentendo ai beneficiari di pagare il 52% in meno per l’elettricità). Pertanto, il Comitato di Coordinamento (CREG) raccomanda di considerare ora la modalità di calcolo di detta tariffa. Un’altra raccomandazione, attesa e su cui il governo sta lavorando da diverse settimane: una migliore tutela delle famiglie intorno alla tariffa media, sia attraverso un ampliamento della tariffa sociale che una “formula intermedia”. Le famiglie al di sopra di questo livello possono proteggere il loro potere d’acquisto indicizzando i loro salari. CREG punta anche alle Regioni: investendo nell’isolamento delle case protette dei clienti è possibile risparmiare circa il 15% della bolletta, che consentirà allo Stato un risparmio di 350 milioni di euro. CREG osserva che il Belgio ha una scarsa regolamentazione del settore in termini di prezzi, a differenza dei suoi vicini, che sono più invadenti. “I prezzi all’ingrosso vengono trasferiti rapidamente e completamente sulle fatture delle piccole e medie imprese e delle famiglie, a differenza dei paesi limitrofi che hanno una qualche forma di regolamentazione”, Ha spiegato il regista Laurent Jacques.

La relazione della Corporation insiste quindi nell’interesse di imporre nel tempo offerte strutturate ai fornitori, di rendere più trasparenti le offerte dei fornitori, e in particolare di evitare abusi di libertà nella fissazione dei prezzi, nella semplificazione dei contratti a prezzo variabile o nell’offerta di un prodotto standard. Un altro metodo che è stato esplorato è quello di fare in modo che i fornitori offrano contratti a prezzo fisso anziché le tariffe variabili che preferisci oggi, ma che rendono il cliente più insicuro. L’incentivo sarà la reintroduzione del TFR, abolito nel 2012 per favorire offerte più allettanti. Questo meccanismo prevede che il consumatore paghi un indennizzo in caso di risoluzione anticipata del contratto. La prima stima dell’importo è compresa tra 100 e 150 euro, ma a causa dei prezzi elevati i fornitori lo considerano insufficiente. Il ministro dell’Energia, Tinne Van der Straeten, ha incaricato il Comitato di coordinamento (CREG) di continuare i suoi lavori sulla questione.

CREG si concentra anche sull’aumento dei profitti di fornitori e produttori di energia. Raccomanda di analizzare se il contributo pay-as-you-go imposto al settore nucleare possa essere rivisto al rialzo (per il 2022 sarà attualmente di 638 milioni) e se sia possibile rivedere il canone annuo di 20 milioni di euro dovuto per i reattori Doel 1 e 2 Energia elettrica a gas, che beneficia anche di prezzi più elevati, così come energia eolica offshore. Per la famiglia media, la bolletta energetica potrebbe salire a circa 9.245 euro per i prossimi 12 mesi se usufruirà del contratto a tasso fisso stipulato a settembre. Tuttavia, molte famiglie hanno ancora un’offerta fissata in precedenza, ma entro la fine di marzo la loro percentuale sarà ridotta al 30%. Per le offerte variabili, la stima è “troppo difficile”. Tra i prezzi di fine agosto e quelli di inizio settembre, la bolletta annuale prevista va da 9.772 euro a 6.249 euro.