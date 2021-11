Shiba Inu cerca nuovo supporto, il gioco Shiboshi è in sviluppo

Il prezzo di Shiba Inu è diminuito da allora ingrigimento Ha raggiunto il massimo storico di $ 0,00007 alla fine di ottobre. Cosa riserva il futuro a SHIB ed è un buon investimento per il 2022?

Se non hai sentito parlare di SHIB, questo è il simbolo di meme più popolare sul mercato. Ha fatto notizia ad ottobre, quando il prezzo dello Shiba Inu ha visto aumenti incredibili in pochi mesi.

Shiba Inu è supportato da una delle più grandi comunità, chiamata #SHIBARMY, e questo è uno dei motivi principali del successo di SHIB. SHIB è un token ERC-20 ospitato sulla blockchain Ethereum È disponibile per l’acquisto sulla maggior parte delle principali borse.

Mentre la maggior parte degli articoli pubblicati oggi sul rapporto Shiba Inu riguardano lo slancio ribassista di SHIB, tutti non menzionano il recente articolo di Shytoshi Kusama – sviluppatore di Shiba Inu – apparso in media.

Nell’articolo, Shytoshi cita alcuni dettagli riguardanti il ​​prossimo gioco AAA Shiboshi. Chitoshi ha detto:

« Solo perché tu sappia che è reale, ora siamo soggetti a un reciproco accordo di non divulgazione. NDA Questo è vitale per noi per avere un vantaggio competitivo su tutte le altre versioni di gioco, “metavers” e sistemi NFT che appariranno quando premo il pulsante di invio. »

Inoltre, l’annuncio affermava che il team aveva trovato lo sviluppatore del gioco per il progetto, William David Walk.

William David Wolk ha una vasta esperienza nel settore dei giochi AAA, avendo ricoperto il ruolo di Vice President of Technology presso Activision. Inoltre, partecipa anche William David Wolk credito Il primo gioco per iPhone ad essere rilasciato.

Prezzo di Shiba Inu e Tokenomics

SHIB è attualmente scambiato a $ 0,000037, in calo del 2,95% nelle ultime 24 ore. Shiba Inu ha una capitalizzazione di mercato di $ 20,7 miliardi, con un volume di scambi 24 ore su 24 di $ 2 miliardi.

Un volume relativamente basso indica che è molto probabile che SHIB continui la sua traiettoria discendente a meno che non vengano pubblicate notizie importanti e riflettano le dinamiche di mercato.

Non sarebbe sorprendente vedere il prezzo SHIB testare il livello di supporto di $ 0,000027 prima di tentare un’inversione. Tuttavia, le prospettive a lungo termine per SHIB rimangono positive.

In qualità di CEO di BinanceChangping Zhao ha detto bene: “ Se non riesci a resistere, non sarai ricco«.