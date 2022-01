Bitcoin 22 gennaio 2022 – Bagno di sangue sotto i 41.000$!

È un nuovo colpo che sta ricadendo sul mercato delle criptovalute, in particolare nel Bitcoin (BTC) Un minimo importante convaliderebbe il modello grafico ribassista che gli investitori temono. Tuttavia, non è sbagliato per avvisarti di continuare smontato ». Supporto dopo supporto, i venditori stanno affrontando un’esplosione mentre i sostenitori delle criptovalute non vedono la fine del tunnel. Quanto può durare il bagno di sangue?

L’ultima parola per i venditori sarà: la rottura finale del supporto cruciale di 41.000$ sarà presto confermata?

Per ora, dobbiamo ammettere che lo slancio ribassista dall’ultimo ATH del 10 novembre 2021 è saldamente radicato. Il re delle criptovalute sta sopportando il peso maggiore dell’incertezza associata all’inasprimento monetario della Fed e, più recentemente, al crollo degli indici azionari nelle ultime due settimane.

Mentre l’oscurità è in pieno svolgimento nelle unità giornaliere, anche l’analisi tecnica di BTC nelle unità settimanali inizia a mostrare segni di paura. L’attuale bagno di sangue potrebbe aumentare lo scetticismo sulla tendenza al rialzo a lungo termine dalla fine del 2020?

Questo è un punto interrogativo che potrebbe essere posto presto. A parte un miracolo durante il fine settimana, Bitcoin vedrà il supporto critico di circa $ 41.000 saltare in modo non ufficiale. Bitcoin è già scambiato nel momento in cui scriviamo intorno ai 36.300$, senza segnali di una possibile ripresa, avendo perso più di 6.000$ nelle ultime 24 ore.

La candela ribassista settimanale (il punto verde) che ha guadagnato slancio venerdì, non respira serenità. Piuttosto, direi che i venditori sono in una posizione forte contro gli acquirenti. E poiché le cattive notizie non arrivano da sole, Scenario di paura tra le spalle, testa e spalla Avrà buone possibilità di realizzarsi.

Per la cronaca, la probabilità di rompere la scollatura è superiore al 90%. Il successo dell’obiettivo finale per il pattern grafico ribassista è di circa il 63%. Il che ci porterà al prossimo supporto a $ 30.000., un livello chiave che ha agito da supporto per il re delle criptovalute per spingersi verso l’ultimo ATH vicino a $ 69.000.

Fortunatamente, in Weekly Units, i sostenitori delle criptovalute saranno felici di vederlo Indicatore Ichimoku Il trend ribassista di BTC è temporaneamente in pieno svolgimento dalla fine del 2020. Da un lato, sembra che il prezzo attuale abbia trovato un minimo al livello di SSB (Kumo lower). Il fatto che non si sviluppi definitivamente senza Cuomo può essere motivo di speranza. D’altro canto, Chikou Span è ben lungi dall’avere la sua ultima parola contro una folla di venditori a causa della sua posizione sopra Kumo, nonostante il suo (ampio) calo sotto i $ 41.000.

Un gatto morto rimbalza prima di $ 30.000?

Ripetendomi per quanto riguarda gli ultimi punti di mercato su Bitcoin, gli investitori dovrebbero voltare le spalle, perché Il grafico giornaliero sta solo aprendo le porte a ogni supporto rotto. Senza pregiudicare ciò che accadrà nei prossimi giorni/settimane, Ho la sensazione che il supporto di $ 30.000 potrebbe essere solo una questione di tempo A meno che non si presentino gli stimoli positivi, il che sorprende tutti.

Sembra che la candela ribassista di venerdì che ha rotto la scollatura di ETE sia stata confermata dalla candela successiva che si è aperta al di sotto del livello di supporto critico intorno a $ 41.000. Il che si rivela corretto a questo punto, che il pattern grafico ribassista attende sicuramente la chiusura della prossima settimana.

Se cerchiamo un segnale di ottimismo a breve termine, La distanza tra il prezzo di BTC e Tenkan indica un aumento delle vendite. Una ripresa tecnica chiamata “gatto morto” potrebbe verificarsi verso $ 41.000, che ora è una grande resistenza. Ma è probabile che questa sia solo un’esca per preparare il terreno prima della grande scivolata verso il supporto di $ 30.000.

Insomma, le preoccupazioni citate nei due precedenti aggiornamenti di mercato riguardanti il ​​re delle criptovalute si sono purtroppo avverate. Non c’è dubbio che il brutale breakout di $ 41.000 ha lasciato il segno negli investitori e susciterà sospetti tra i potenziali acquirenti. A peggiorare le cose, la disarmonia attorno all’inasprimento della politica monetaria da parte della Fed non sta mettendo a rischio classi di attività rischiose.

il smontato Dirigersi verso $ 30.000 segnalerebbe un breakout di Bitcoin al di sotto del Kumo in unità settimanali, forse anche Chikou Span. Tuttavia, questo porterebbe solo ad a Determina Dal 21 luglio 2021 o dalla fine del 2020, non un vero ingresso nel mercato ribassista.

E se vogliamo concretamente sperare in un’inversione di tendenza, c’è il rischio dello sport. Bitcoin deve superare molti ostacoli in unità giornaliere. A partire da un re-crossing della resistenza a 41.000$ che dovrebbe fermare temporaneamente lo slancio ribassista dal suo ATH del 10 novembre 2021.

