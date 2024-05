Salute: La difficoltà di diagnosticare le “epidemie” di cancro in Lussemburgo

Il Lussemburgo è sufficientemente attrezzato per identificare con precisione le mutazioni e lo sviluppo di alcuni tumori nella sua popolazione? La domanda sorge spontanea, poiché le statistiche su una delle due principali cause di morte nel Paese sono “incomplete e obsolete”, come ha sottolineato in un’interrogazione parlamentare il deputato socialista Mars Di Bartolomeo.

L’ex ministro della Sanità – che conosce bene l’argomento – si riferisce in particolare alla diagnosi di “nuovi tumori e ai tumori in generale” mentre sottolinea il “quasi monopolio” dei Laboratori Nazionali della Sanità in materia di screening.

“Sono in corso grandi sforzi” Martine Deprez, ministro della Salute

Entrata in carica alla fine dell’anno scorso, la nuova ministra Martine Deprez non ha negato queste difficoltà, che spiega in termini di varie complessità legate alla raccolta e al trattamento dei dati, nella sua risposta inviata venerdì. Se gli ospedali costituiscono la fonte primaria, altri documenti vengono consultati e confrontati, mentre l’unione dei dati richiede una “pseudonimizzazione efficace”. Molte procedure ritardano la divulgazione delle statistiche.

Ma il ministro CSV vede miglioramenti per il futuro: “Il RNC, che è il più piccolo registro dei tumori in Europa, ha ora tutte le competenze necessarie per produrre dati di alta qualità in oncologia oltre ad essere un esperto in epidemiologia del cancro (…) Sono in corso importanti sforzi per aumentare la disponibilità dei dati più recenti. Il Ministero della Salute e il Secondo Piano Nazionale contro il cancro sostengono questi sforzi.

Il ministro solleva la possibilità di utilizzare i dati raccolti ed elaborati dal LIH (Istituto lussemburghese della sanità) per effettuare “analisi secondarie”.

La popolazione invecchia e i giovani non vengono risparmiati

I rischi sono elevati data la minaccia rappresentata dal cancro, soprattutto per la popolazione anziana del Lussemburgo, ma anche alla luce dei recenti sviluppi. Fuori, alcuni esperti Si parla di “epidemia” di casi tra gli under 50. In Lussemburgo i professionisti lanciano l’allarme sul cancro ai polmoni.