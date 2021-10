Biden Crafts A Climate Plan B: agevolazioni fiscali, regolamentazione e azione statale

La rimozione di un progetto di energia pulita da un grosso progetto di legge è ora in fase di negoziazione a Capitol Hill. B. La mano di Pitton si indebolì e lui annuì. Leadership statunitense nella lotta al cambiamento climatico.

Parlando al municipio della CNN giovedì sera, Biden ha detto quando è arrivato in Scozia: “Mi impegno con il mondo che otterremo effettivamente zero emissioni nette di elettricità entro il 2035 e zero emissioni nette entro il 2050 o prima, ma ora e entro il 2030, andateci.” Dobbiamo fare molto per dimostrare cosa faremo.

I consiglieri per il cambiamento climatico di Fiden, John Kerry e Gina McCarthy, saranno membri anziani dell’amministrazione Obama, con il presidente che si dirigerà in Scozia per una parte significativa del suo governo. Durante quell’amministrazione, il signor Kerry e la signora McCarthy si sono recati a diversi colloqui internazionali sul clima, dove il sig. Kerry si è impegnato negli Stati Uniti. Emanerà una nuova legge sul clima che non è mai stata adottata, e la signora McCarthy ha descritto le nuove draconiane norme sull’inquinamento che disciplinano il fumo e le centrali elettriche, che sono state emanate ma in seguito ritirate dall’amministrazione Trump.

Il signor Biden ha l’opportunità di presentare il suo Progetto B a un pubblico scettico a Glasgow.

“Era forte in ciò che Biden aveva da dire sul cambiamento climatico”, ha detto Lawrence Dubiana, ex ambasciatore francese per il cambiamento climatico, che ora è amministratore delegato della Fondazione europea per il clima. “Ma la credibilità è un problema. Ci sarà ancora un punto interrogativo: come può consegnare?”