Jamie Lynn Spears dice che i suoi genitori hanno spinto per l’aborto e hanno avvertito che il parto le avrebbe rovinato la vita.

Jamie Lynn Spears Ha vissuto l’inferno quando era incinta di 16 anni, e i suoi genitori e il suo team sono stati una forza trainante dietro il suo dolore… l’adozione, l’aborto e il lungo cammino per nasconderla al pubblico.

Abbiamo molti estratti dal prossimo libro della Spears “Things I Have to Say”, in cui descrive gli eventi del 2007 quando ha detto ai suoi genitori e al management di essere incinta.

In un passaggio, la Spears ha detto alla sua cerchia ristretta: “… ha cercato di convincermi che avere un bambino a questo punto della mia vita era un’idea terribile… “Ti ucciderà la vita. Anche tu. non so cosa stai facendo. Ci sono pillole. Possiamo aiutarti con questo problema … Conosco un dottore, “” E tutti intorno a me volevano fare questo “scomparirà”.

Jamie Lynn afferma in modo conclusivo: “… tutti erano convinti che i licenziamenti fossero la migliore linea d’azione”.

Spears dice che il suo telefono è stato preso per impedirgli di interagire con persone al di fuori della sua cerchia immediata… L’obiettivo è mantenere tutto con i piedi per terra.

Jamie Lynn dice che non le era permesso dire Britney Era incinta e ha detto: “Avevo bisogno di lei più che mai. Non poteva aiutarmi nel mio momento più vulnerabile… Fino ad oggi, il dolore di non essere in grado di dirlo a mia sorella da solo persiste”.

Ad un certo punto, Jamie Lynn dice a lei e a suo padre Jamie Quando ha spinto per l’adozione, “ha combattuto le parole e ha lanciato insulti” al nascituro. READ Lauren Bobert contrasta il tentativo di Pelosi di vendere l'agenda di Biden

Spears dice che alla fine la sua squadra ha stretto un accordo esclusivo con Okey! Rivista di rottura di storie di gravidanza e dai loro le prime foto del bambino di Jamie Lynn.

Jamie Lynn dice che lei e sua madre sono andate in una baita nel Connecticut per nascondersi fino a quando non è uscito l’articolo. I due hanno trascorso insieme il Ringraziamento, dove “la mamma ha indossato la sua delusione come la sua giacca preferita”.