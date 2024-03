Harlequin Mute Bar Fear, performance di Marco Soppello in italiano

Vedi Roberta Spirito

Arlecchino muto per spavento è il titolo italiano dello spettacolo che andrà in scena il 26 marzo 2024 al Teatro Hebertode. Lo spettacolo è rappresentato in italiano con sottotitoli in francese. “Muto per paura” è una delle tele più rappresentate nella Parigi di inizio Settecento, proposta per la prima volta nella nostra epoca contemporanea. Un grande omaggio a Commedia dell'arte.

Un “classico” della commedia dell'arte sfrenata in italiano con sottotitoli in francese, amori contrastati, scherzi e improvvisazioni con i personaggi e le maschere che indossano in scena. Qui il giovane Lelio lascia Venezia e arriva a Milano, sostenendo di cercare giustizia. Nella sua terra natale si innamorò perdutamente di Flaminia, figlia di Pantalon de Pisognosi.

Ma proprio quando il giovane Mario si innamora di Silvia, una giovane donna energica e determinata, il padre della giovane l'ha già promessa a Mario, figlio di Stramonia Lanternani, un ricco mercante di stoffe. Questo è il motivo per cui Lelio è venuto a Milano: per far rinsavire Mario e sua madre Stromonia o, nel peggiore dei casi, per sfidare il giovane a duello.

La notizia doveva essere segreta, ma il servitore di Lelio, Arlecchino, assente dalla città, la racconta a tutti quelli che incontra. Per zittirlo, il suo padrone gli fa uno scherzo: lo convince che nel suo anello è imprigionato un demone onnisciente. Se l'arlecchino parla, dice il demone a Lelio, il servo verrà decapitato. Allora Arlecchino, ammutolito dalla paura, decide di chiudersi in religioso silenzio!