Will Cain ha delle domande dopo il municipio di Biden

Redattore Fox News sarà Caino Iniziato venerdì “Fox News Prime Time” scavi del presidente Biden La notte prima del “catastrofico” municipio, Caino si chiedeva chi fosse il responsabile casa Bianca. “

WILL CAIN: Ieri sera la CNN ha mandato in onda un catastrofico municipio con il presidente Biden…

Joe Biden, 21 ottobre: ​​Ma la cosa importante qui è che se ti trovi in ​​una situazione in cui non puoi consegnare, ti inseguirò. prendo più tempo.

È così che il nostro presidente ha fatto l’impressione del suo migliore nonno Simpson lì, perso nella sua stessa storia. Ma se ascolti i media di sinistra, penseranno che la performance di Biden è stata alla pari con la marcia di successo del generale Patton per le strade di Parigi.

…

Descrivi questa risposta come “comando”?

Joe Biden, 21 ottobre: ​​Il quaranta percento di tutti i prodotti che arrivano negli Stati Uniti sulla costa occidentale passa per Los Angeles, quindi cosa faccio qui?

Anderson Cooper: Questa è una spiaggia lunga?

Biden: Lunga spiaggia. Grazie

Cosa stai facendo qui? Lascia che ti aiuti: devi governare il paese e risolvere questa crisi della catena di approvvigionamento. O eventuali crisi in tal senso.

…

Ma Biden dimentica il nome di uno dei porti più grandi d’America e mente sull’andare al confine meridionale – abbiamo cominciato a sentire – chi è il responsabile di questa Casa Bianca? Chi gestisce il paese? … Questo è ciò che vogliono i Democratici: devi ignorare chi sta tirando le fila di Joe Biden …