Barcellona-Paris Saint-Germain, Benfica-OM: ricorda il sorteggio dei quarti C1 e C3

14:00: Questa è la fine di questa trasmissione in diretta, grazie a tutti per averci seguito su Eurosport.fr!

È un sorteggio molto clemente per l'OM. Nei quarti di finale gli uomini di Jean-Louis Gasset affronteranno il Benfica. Vai a Lisbona l'11 aprile, poi torna al Velodromo il 18 aprile. In semifinale, e in caso di qualificazione, dovrà affrontare la vincente dei quarti di finale tra Liverpool e Atalanta (andata il 2 maggio in casa, ritorno il 9 maggio in trasferta).