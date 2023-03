Qualificazioni Euro 2024: la Spagna soffre ma espelle la Norvegia, e la Croazia è dipendente dal Galles

La Spagna ha eliminato la Norvegia (3-0) nella prima partita del Gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024 sabato a Malaga. Nel Gruppo D, la Croazia è stata costretta a partecipare contro il Galles (1-1).

Per la prima volta dal suo nuovo allenatore Luis de la Fuente, “Roja” ha colpito nel segno alla sua prima occasione con Dani Olmo, che ha parato un cross di Alejandro Balde (12esimo). E la Norvegia ha strapazzato, negandogli l’infortunio di Erling Haaland, la Spagna è ricorsa al rifugio a fine partita grazie a Joselo, che ha festeggiato la sua prima partita in nazionale con una doppietta in due minuti (84, 85).

Nell’altra partita del girone, la Scozia ha vinto 3-0 contro Cipro con gol di John McGinn (21) e Scott McTominay (87, 90+3). La Georgia era “ciao”.

Nel Gruppo D, la Croazia ha sconfitto il Galles (1-1). Dopo aver controllato il match con Andrej Kramaric (28), che ha affiancato Luka Modric al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori della nazionale croata, il gallese si è unito alla squadra nei minuti di recupero.La partita con Nathan Broadhead (90+3).

L’altra partita del girone ha visto la Turchia vincere 2-1 in Armenia. Un autogol di Ozan Kabak ha permesso agli armeni di prendere il controllo (10°), ma i turchi hanno invertito la rotta con Orkun Kokcu (35°) e Kerem Akturkoglu (64°). La Lettonia era a riposo.