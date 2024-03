Red Devils: Domenico Tedesco ha ancora problemi a tre mesi da Euro 2024

Girasole che sbaglia strada e Castafiore che si mette a cantare in mezzo a Rue Louvain-la-Neuve. Domenico Tedesco esplora il surrealismo belga presentando la maglietta away in omaggio alle avventure di Tim und Strube.

Maglia away dei Red Devils che imita il look di Tintin. © Associazione Subacquea degli Emirati

Chi è questo ? ““Con questo nome conosciamo gli album di Tintin in Germania.”Sorride l'allenatore che sostiene di essere cresciuto con le avventure del giornalista. Per quanto riguarda il resto, sembra che i nuovi outfit dei Devils non rendano Tedesco né caldo né freddo. “A patto che tu vinca indossandolo.”Sorrise prima di fare un'osservazione sorprendente. “Il marrone è il colore dei prossimi mesiHa detto parlando dei pantaloncini della sua squadra. “È molto moderno.”

Oltre alle considerazioni estetiche, Tedesco ha parlato di calcio. Con una serie di novità. Abbastanza male a soli tre mesi dall’inizio dell’euro. Facciamo l'inventario.

Domenico Tedesco con la nuova maglia dei Devils. © Associazione Subacquea degli Emirati

De Bruyne, un anno senza essere un Diavolo

La centesima scelta e il relativo limite attenderanno fino a giugno. Kevin De Bruyne ha subito una piccola battuta d'arresto. Si è infortunato all'anca e ha dovuto saltare la manifestazione. “Non so se c'entrasse qualcosa con l'infortunio alla coscia ma con il giocatore e lo staff medico abbiamo deciso che era molto serio. Preferiamo dargli tempo e che sia pronto al 100% per gli Europei. “

Yannick Carrasco e Kevin De Bruyne erano notevolmente assenti dal gruppo

Il problema è più ampio. De Bruyne non gioca con la Nazionale dallo scorso marzo e Tedesco dovrà adattare all'ultimo minuto la sua squadra al suo maestro di gioco. Voleva venire ma abbiamo bisogno di lui soprattutto per l'Europeo. Abbiamo passato tutta la stagione senza di lui con i giocatori, e penso in particolare a Leandro Trossard, che ha saputo gestire bene il suo ruolo anche se avevano profili diversi.

Anche Yannick Carrasco ha assistito nella posizione numero 10 ma non sarà presente a causa di un infortunio muscolare. “Verrà a trovarci perché è in riabilitazione in Belgio”.

Lukaku solo contro gli inglesi?

Forse la prima partita contro l'Irlanda si giocherà senza entrambi i capitani. Domenico Tedesco ha confermato che Romelu Lukaku sarà presente contro l'Inghilterra senza mai accennare alla possibilità di un suo inserimento a Dublino.

“Ha da tempo un problema all'anca. Non è un grosso problema, altrimenti non lo avrei chiamato. Ha deciso di non giocare con la Roma giovedì prossimo, ma domenica tornerà in campo. Anche se così non fosse, Se non dovesse succedere, sarà lì con noi. Ce ne occuperemo noi.” Con lui individualmente per i primi giorni.

Svilar, mai il diavolo

L'allenatore ha messo fine anche ad altre speculazioni. Ciò ha portato alla prima selezione di Mile Svilar. Il portiere della Roma, allenato dall'Anderlecht, non sarà mai un Diavolo Rosso. “Lo seguiamo da diversi mesi ma l'ufficio legale della federazione ha deciso: non può unirsi a noi legalmente. Non può più cambiare federazione”. (Nota del redattore: giocherà per la Serbia)“.

Tedesco ha ancora gravi infortuni nel suo gruppo. © Associazione Subacquea degli Emirati

La porta chiusa per Witsel… e per Alderweireld

L'assenza di Axel Witsel non è meno importante dell'assenza di Svilar. L'allenatore ha ribadito che questo capitolo è chiuso. “Mi piace molto il giocatore e la persona. Abbiamo avuto una bella conversazione a Madrid un anno fa. A marzo ho deciso contro di lui e poi si è ritirato a livello internazionale. Mi ha spiegato perché. Mi era chiaro”.

Il caso di Toby Alderweireld è un po' diverso per lui, anche se l'esito è lo stesso. L'allenatore dice che può chiamarlo “In caso di necessità a breve termine” Ma conferma “Non è necessario.”

Perché l'estensione di Tedesco non si adatta al Courtois dei Red Devils?

Da Winter e Meunier nuovi prodotti

Ha preferito anche Kuni de Winter (21) al capitano dell'Anversa per rafforzare la sua difesa centrale. “Gioca spesso nel Genoa (21 partite nel campionato italiano) E in luoghi diversi. Voglio vederlo, conoscerlo. Si difende bene contro i buoni giocatori del Campionato Italiano.

Thomas Meunier ha ricevuto il messaggio che aspettava: prima scelta dopo un anno di lotta. La sua scelta di andare al Trabzonspor dove gioca tutto ha già dato i suoi frutti. “E spiega perché Alessio Castro Montes (unione) Quello che stiamo seguendo non rientra nel girone nonostante le buone prestazioni. Lo stesso vale per Thorgan Hazard, che soffre la competizione per il suo posto in squadra”.

I posti saranno costosi

Nawras Non chiuderò la porta a un ospite a sorpresa che sceglie l'euro.

Tedesco contava su 25 giocatori, di cui quattro portieri. Mancano solo due fotogrammi. L'allenatore si sta avvicinando gradualmente alla selezione finale. Tieni presente che i posti saranno molto costosi e alcuni si giocheranno un posto agli Europei tra dieci giorni e nei prossimi mesi.

“Ogni giocatore conosce il suo status e il suo posto nella gerarchia. Coloro che ci hanno aiutato nelle qualificazioni hanno guadagnato credito ai nostri occhi, ma non posso escludere che un giocatore che non è in squadra si unisca a noi all'ultimo minuto. Abbiamo ancora tempo essere sorpresi.”