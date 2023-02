Torna alla finestra di mercato standard: Tosin (Zurigo) e Sène (Basilea) erano schemi A e B di Roche

Ciò non ha impedito ai responsabili delle decisioni del Liegi, guidati dal direttore del calcio Fergal Harkin, di guardare al mercato per offrire rinforzi, in particolare a livello offensivo.

Secondo le nostre informazioni, la famiglia Roche si è rivolta alla Svizzera e all’FC Zurigo per trovare la perla rara. L’attaccante beninese Aegon Tosen (24) era una priorità per Fergal Harkin, che voleva assicurarsi i suoi servizi sotto forma di prestito con opzione di riscatto.

Da parte sua il giocatore, sotto contratto in Svizzera fino al 2024, è stato favorevole all’idea di approdare sulle sponde della Mosa. Stava anche per scambiare con Dayla che apprezzava il suo profilo forte e veloce. Purtroppo l’affare non si è concretizzato perché l’FC Zurigo, attualmente penultimo in classifica e che fatica a non scendere, non ha avuto il tempo di voltarsi per sostituire uno dei suoi elementi migliori (quattro gol e due assist in questa stagione) .

Un’altra strada, una sorta di piano B, portava sempre in Svizzera ma questa volta al fianco del Basilea, visto che Liegewa era interessata all’attaccante senegalese Calle Seine (21). Veloce anche lui ma meno esplosivo di Tousen, il nativo della Dakar potrebbe lasciare il club elvetico essendo ancora sotto contratto fino al prossimo giugno. Secondo le nostre informazioni, lo standard ha già fatto un’offerta ma è stato ritenuto insufficiente dall’amministrazione di Basilea.

Piuttosto che passare al piano C o addirittura D, lo Standard ha preferito non cedere alla tentazione del panic buy alla fine del mercato, andando così nella direzione dei commenti fatti recentemente dal suo allenatore. “Preferirei assumere un giocatore che può aggiungere direttamente valore alla squadra piuttosto che creare un giocatore. Preferirei che dopo ci astenessimo”.

Hautekiet e Traoré per il futuro

Allo stesso tempo, Standard ha fatto progressi sul file Ibe Hautekiet. Il 20enne difensore belga e capitano del Club NXT voleva unirsi a Sclessin perché sentiva di avere più futuro rispetto a Bruges. Ma la gente di Bruges ha fatto del suo meglio per rendere la vita complicata alla gente di Liegi. Mentre l’accordo sembrava imminente, gli ultimi giorni e ore sono stati ricchi di colpi di scena. Con il Brugeois che chiedeva troppo rispetto a quanto poteva offrire lo Standard, Ibe Hautekiet, che aveva giurato per la Roche, ha fatto uno sforzo salariale per colmare il divario. I Bruggeois sono arrivati ​​​​al punto di fornire informazioni dettagliate sull’accordo all’OHL in modo che il loro giocatore andasse a Den Dreef dove non avrebbe dovuto fare lo sforzo in termini di stipendio.

Il difensore sinistro ha comunque firmato un contratto di quattro anni e mezzo con le rive del Mause. Deve incorporare l’essenza di Deila, ma inizialmente dovrà giocare per l’SL16 FC. L’Under 23 ha accolto con favore anche l’arrivo dal Caen del difensore centrale francese Brahim Traore, alto 91 metri, in prestito con opzione di riscatto. Ha anche notato la partenza dell’italiano Nicolas Rizzo in prestito dal Genoa, che non ha soddisfatto.

Dipende anche da noi se, con SL16 FC, lo Standard ha tentato di riportare in vita l’ex giocatore Allan Delferriere. Ma quest’ultimo, partito per la Scozia nel gennaio 2022, ha già giocato per Hibernian ed Edimburgo in questa stagione, e quindi non può vestire una terza maglia del club.

Tapsoba in prestito dallo sceriffo Tiraspol

Sul fronte delle partenze, lo Standard ha ufficializzato quelle di Nicolas Raskin ai Glasgow Rangers per 2 milioni di euro bonus compreso (il Gent riceverà il 15%) e il 20% sulla rivendita, e di Slim Amallah al Real Valladolid per poco più di 1 milione e mezzo (bonus inclusi) ) e il 20% sulla rivendita. Rientrato in gruppo, e anche entrato in partita a fine partita, contro l’Eupen, Abdelfattah Tapsouba ha dovuto lasciare lo Sclessin ancora quest’inverno. L’attaccante del Burkina Faso, che quest’estate ha un allungamento fino al 2025, è stato prestato (con opzione di riscatto) dalla squadra moldava dello sceriffo Tiraspol. Inizialmente, il 21enne era titubante su questo trasferimento in Moldavia e ha cercato di trovare un’altra opzione, ma senza successo.