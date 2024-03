Ambizione europea per lo standard nelle qualificazioni 2? Ivan Leko è molto chiaro! – Tutto il calcio

Per Ivan Leko non c'è spazio per parlare di Europa. L'allenatore dello Standard vuole iniziare a costruire in vista della prossima stagione e vuole vedere i suoi giocatori liberi durante i playoff 2.

Alla domanda sulle ambizioni dello Standard per le qualificazioni 2, il croato è rimasto riservato. Ivan Leko vuole vedere i giocatori liberarsi, osare esprimere le proprie qualità individuali, e questa è la cosa più importante alla fine della stagione. “Sarebbe sciocco parlare di Europa. Dobbiamo essere realisti e concentrarci prima su noi stessi per giocare a calcio con carattere. Se sarà possibile vincere due partite consecutive, potremo parlare di più. Preferisco parlare di domani .” “Questo sabato contro l'Eupen), che è un test contro una squadra che ha bisogno di punti”. “Dobbiamo dare fiducia e convincere che la nostra squadra ha un futuro e che è capace di lottare per qualcosa di più grande di quest'anno. Abbiamo 11 partite per iniziare a costruire qualcosa di nuovo”.

© Notizie fotografiche Ivan Leko continua il suo debutto alla guida dello Standard croato, Chi venerdì ha potuto annunciare un ritorno importante in conferenza stampa, vuole ricordare le sue prime partite alla guida della Roche, quando il suo cuore non soffriva di tanti infortuni. “Le prime partite sono state buone, con un buon allenamento, avevamo abbastanza giocatori a disposizione. Ma le ultime settimane sono state molto difficili, a causa degli infortuni. Abbiamo dovuto aspettare fino all'ultimo allenamento per preparare la partita e si vede che è stato difficile .” “ “Sarò felice di riavere i giocatori, 20 giocatori, dalle gare agli allenamenti. Questa settimana abbiamo provato a cambiare mentalità e ho chiesto a tutti di lavorare sulla motivazione individuale. Tutti vogliono vedere una squadra che lotta per vincere le partite”.

