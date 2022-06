Audrey è stata avvelenata dai molluschi di Alex | Charlie assume Nathan – Il domani ci appartiene Jun 30, 2022 (Episodio 1219) | Domani è nostro

Scopri la sinossi dettagliata del nostro programma di domani prima della stagione 5, episodio 1219 che andrà in onda giovedì 30 giugno 2022 su TF1. Karim teme che la riabilitazione non gli basti per ripristinare la sensibilità della sua mano. Justin è sotto custodia della polizia, Jordan e Noe stanno ancora discutendo su cosa Audrey sia stata vittima delle ostriche della fattoria di Alex.



Trova il riepilogo completo di Domani abbiamo l’episodio 1219 In onda su TF1 giovedì 30 giugno 2022 (Guarda i riepiloghi in anteprima di domani è nostro ): Riassunto dell’episodio precedente Domani è nostro dal 29/06/2022 Collegato.





Robin Alex si è sbarazzato di tutti quei barili. Robin annuncia ad Alex e Chloe che la scatola è stata rubata. Devono sporgere denuncia.

Manon dice che preferirebbe studiare con Norden piuttosto che con Aurora… perché è convinta che litigheranno. Aurore non è abbastanza paziente.

Mona e Nathan sono nervosi prima di ottenere i risultati del bac. Nathan deve trovare un lavoro estivo per le vacanze, vorrebbe lavorare in una capanna di paglia. Mona gli consigliò di insistere con Charlie per arruolarlo.

Mona ha negoziato con i suoi coinquilini e Nathan potrebbe rimanere fino alla fine della settimana.

Karim è ubriaco e ancora non riesce a tenere le cose con la mano. La Renault gli ha detto che dovrebbe tornare con la riabilitazione.

Sophia è convinta che sua sorella Manon si sia innamorata di Norden. Quando ho chiesto a Norden di recensirlo, le ha detto che aveva molto lavoro da fare ma hanno deciso di lavorare durante la pausa pranzo.

Charlie dice a Nathan che è il figlio naturale della leggenda di Arsene Lupin Serge… Digli che è maturato, ha superato la maturità.

Charlie è andato a fare shopping e Nathan ha trasformato la capanna di paglia in una pista da ballo. Silvan è lieto che i clienti stiano consumando così bene. Charlie non voleva reclutarlo ma di fronte a Sylvain ha detto di averla assunta direttamente. Sylvain pensa che Nathan dovrebbe avere un contratto a tempo pieno.

Charlie affitta Nathan per una tariffa fissa e il 5% di sconto sulle bevande.

George va a trovare Alex e gli dice che c’è un numero di telefono la sera del suo attacco e il giorno dell’inaugurazione: Justin.

Alex spiega che quest’ultimo ha chiuso la porta quando ha assunto Noah.

Martin interroga l’ex impiegato dei diamanti. Justin ammette di aver rubato i soldi di Alex solo perché voleva rimediare. Ammette di aver visto uno strano uomo che stava osservando la fattoria… quando se ne è andato. Justin è stato arrestato.

Anna va a trovare Benedict per farle alcune domande sulla riabilitazione di Karim. Bénédicte è così sicura di sé che crede che possa riprendersi dopo un intervento di microchirurgia.

Robin continua le sedute con Bénédicte a causa della capsulite: il dolore è tornato. C’è un po’ di imbarazzo tra di loro.

Judith dice a Noah e Jordan che era stanca dei loro litigi da bambina. Ricorda loro che hanno del lavoro da fare. Judith dice che la polizia li lascerà soli ora perché hanno un nuovo sospetto.

Manon dice a Sophia che Norden è vivace, dolce, premuroso e divertente.

Bart dice ad Audrey che i clienti non vogliono mangiare più crostacei. Non sa cosa fare perché queste sono perdite per lui. Bart offre ad Audrey di portare le ostriche a casa, e lei è felice… I suoi figli non hanno mai assaggiato le ostriche.

Audrey assaggia un’ostrica e si sente male… cade a terra e sviene davanti a Damien e ai bambini.

