Il giorno in cui Caroline Margardon (“caso chiuso”) scopre che il padre dei suoi figli l’ha tradita

Questo giovedì, 4 agosto, Caroline Margardon, acquirente principale di Aveer Wrapped up, si è data a cuore aperto a Gala.

La ragazza presente dal 2018 nello show presentato da Sophie Davant è tornata con Gerald Mossi, il padre dei suoi figli Alexandre (25) e Victoire (23). Per quanto dica che non ha una buona memoria: “Nove mesi dopo la nascita di mia figlia, ho scoperto di aver tradito”, dice Caroline Margardon, che ha cresciuto i suoi figli da sola.







“Sono partita con la culla sotto le braccia alle 4 del mattino. Tre mesi dopo, il padre si è trasferito a Hong Kong. Il che mi sta bene. Essere separata da un bambino ogni fine settimana era insopportabile”, continua con Gala.

Questo non vuol dire che Caroline Margardon abbia parlato male di Gerald ai suoi figli, il che ha permesso a Victoire e Alexander in particolare di stare vicino al padre: “Ho protetto così tanto i miei figli dicendo: ‘Povero papà, vive lontano, non può vederti. I miei figli sono nati con struttura, e spina dorsale, senza negazione o odio per un padre assente. Mi sono sempre rifiutato di criticare un padre che parte perché i figli non c’entrano con lui”, confidavo Tilley Luiser, come riportato qui.