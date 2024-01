La principessa Kate viene dimessa dall'ospedale

La dichiarazione del palazzo afferma: “La Principessa del Galles è tornata nella sua casa a Windsor (a ovest di Londra) per continuare il suo periodo di recupero dopo l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta. Sta facendo buoni progressi”.

Il palazzo ha aggiunto: “Il Principe e la Principessa desiderano estendere i loro calorosi ringraziamenti all'intero team della London Clinic, in particolare al personale infermieristico dedicato, per le cure fornite”.

Ha aggiunto che la famiglia “rimane grata per gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo”.

L'annuncio che Kate (42 anni) è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a un “intervento chirurgico addominale” ha sorpreso il Regno Unito, soprattutto perché il palazzo non ha fornito dettagli sulla malattia di cui soffre la principessa.

Si prevedeva che la sua guarigione nella sua casa di Windsor sarebbe durata almeno fino a Pasqua, il 31 marzo, avvertì successivamente il palazzo.

Durante questo periodo, la Principessa non assumerà alcun obbligo ufficiale nei confronti della Corona.

Durante i suoi 13 giorni di ricovero in ospedale, la principessa ha ricevuto la visita di suo marito, William, che ha anche ridotto il suo programma per dare priorità alla famiglia.

Anche il re Carlo III è venuto a ricevere Kate venerdì scorso, quando era stato ricoverato nella stessa clinica di lusso nel centro di Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico alla prostata.

Era ancora lì la domenica, quando sua moglie, la regina Camilla, fu vista fargli visita a metà giornata.

Il re, 75 anni, ha annunciato pubblicamente l'intervento, secondo il palazzo, per incoraggiare lo screening per questa malattia comune tra gli uomini di una certa età.