L'ultima partita di Sting all'AEW Revolution è ufficiale

Sappiamo negli ultimi mesi che l'ultima partita della sua carriera di Sting sarà all'AEW Revolution 2024, ma non sappiamo ancora chi sarà il suo avversario all'evento.

Non ci sono più ipotesi perché la partita è ormai ufficiale. Durante AEW Dynamite il 14 febbraio 2024, Darby Allin ha affrontato gli Young Bucks per annunciare che li avrebbero affrontati al Revolution per i titoli AEW Tag Team.

Annuncio di Darby Allin:

Domenica 3 marzo#AEWRevolution In diretta su PPV!

Greensboro, Carolina del Nord#AEW Titoli mondiali di tag team

Sting e Darby Allin (c) contro Matthew e Nicholas Jackson @YoungBax Questa è l'ultima partita di Sting in cui è… @darby allen Cerca vendetta e difende i titoli contro Matthew e Nicholas Jackson. pic.twitter.com/peEUbUtnfm – Tutto il wrestling d'élite (@AEW) 15 febbraio 2024

Questo sarebbe il momento perfetto per Sting e Allin per vendicarsi del sanguinoso attacco con la dinamite dei Bucks.

IL Il match vedrà Sting e Darby Allin contro Matthew e Nicholas Jackson in un Tornado Tag Match. Un incontro in cui i lottatori non hanno bisogno di taggarsi a vicenda per entrare nell'evento e dove non sono previste squalifiche.

La AEW Revolution avrà luogo sabato 3 marzo 2024.

Fonte immagine: AEW