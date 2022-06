Freddy Togo e il grande cactus, è finita

Thierry Luthers non è l’unico a dire addio grande cactus Dopo l’ultimo spettacolo della stagione di giovedì. Anche Freddy Togo ha deciso di navigare. Lo ha annunciato in un video pubblicato sui social. Non privo di umorismo, dice di aver aggirato la questione con il suo “Micro-terroir”, una delle serie ben note ai fan di grande cactus.

Non va da solo. Anche il suo amico Michelle – in realtà Antonio con il suo vero nome – lascerà lo spettacolo.

“Non ti abbiamo salutato nello show, ma è stato l’ultimo. Siamo partiti in punta di piedi. Volevamo ringraziarti per questi sette anni consecutivi, per la tua gentilezza con cui abbiamo accolto i villaggi, e la tua simpatia e complicità”, spiega il comico. Ci siamo divertiti moltissimo grazie. Abbiamo avuto il tempo Divertiti. “

Sotto la sua posizione, molti di loro hanno espresso la loro insoddisfazione per l’annuncio della partenza del comico grande cactus e la fine della sua sequenza. “Dopo il nostro patriottico Thierry, è il grande Freddy che si ferma. Spero che lo spettacolo non perda la sua qualità anche se Damian, Cody e Martin rimangono lì. Ma la follia di Freddy ci mancherà. Grazie grande signore”, sono triste, laggiù, David. Davvero. Ho fatto un lavoro. Ottimo con Antonio. Ho riso molto. Scopri posti improbabili. Ti ringrazio per tutti questi momenti meravigliosi e strani” o “Con o senza maglia gialla sei il re del girone. Forse è ora di andare… ma per molti è con grande rammarico”.

Danni collaterali dall’affare Poufs?

Un anno fa, Freddy Togo ha preso le distanze Grande cactus. Più precisamente, con il gruppo dove è stato girato lo spettacolo perché non compare più in studio. Era soddisfatto del rilascio della capsula “Micro-terroir” all’aria aperta. perché ? “Eccoli effetti collaterali dal grande Sfortuna da PoufsE il ci hai spiegato. A gennaio 2020, dopo la tesa partenza di Benedetto e Sarah, vivere con lui è stato molto complicato e doloroso. È stato un vero peccato sul set. Io stesso ero molto vicino alle ragazze. Posso anche stare con Jerome. Quindi gli ho semplicemente spiegato che per me era diventato incompatibile. A quel tempo, non avevo più voglia di venire sul sito per difendere il nostro senso dell’umorismo collettivo, per mostrare che siamo tutti un gruppo di amici che sviluppano lo stesso umorismo dei primi quattro anni. Era una sensazione molto personale che solo io provavo e l’ho espressa candidamente a Jerome”. Quindi ha deciso di non partecipare alla registrazione di un file grande cactus In studio con l’enfasi che questo tipo di disaccordo è inerente a qualsiasi progetto di squadra. “Non ho rabbia personale o privata nei confronti di Jerome, solo controversie di cui parliamo apertamente”, ha catturato a DH Al termine della sesta stagione di grande cactus.

Freddy Togo (e Michelle) lascia la band di Jerome de Warzy ma promette di, “ci incontreremo”. “L’esperimento si ferma, si passa ad altro”, Egli ha detto. Cosa o cosa? mistero. Unica certezza, ci sarà Vignes & Cultura Il che vede i comici svizzeri e belgi esibirsi nelle cantine quest’estate. Ci vediamo dal 30 giugno al 1 luglio.