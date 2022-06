Disagio tra gli spettatori davanti a “Secret Song” di TF1!

Questo venerdì, 24 giugno, il canale TF1 ha mostrato un nuovo episodio di ” canzone segreta ‘, inviato da Nikos Aliagas. Cinque mesi fa, durante la messa in onda dell’ultimo numero, la passione era al culmine con la reunion dei Club Dorothée e il remake del gruppo L5 a tempo di canzone.

Lacrime degli ospiti e fastidio degli spettatori – screenshot

È il turno di otto nuove celebrità a sedersi in poltrona per scoprire le sorprese dei loro cari. Dennitsa Economova ha ricevuto la visita di François-Xavier Demaison e Anne Sylla, accompagnati dal fratello del ballerino. La riunione che si è conclusa con tante lacrime per il fratello e la sorella che non si vedevano da molto tempo.







Sono stati visitati da un’altra coppia, Laurie Manaudou e Jeremy Ferro, che sono venuti come una coppia sposata. O meglio, un’ex coppia, visto che tra la registrazione e la messa in onda della puntata, Laury Tilleman e Juran Arbelaez hanno annunciato la loro separazione. La performance dell’ex Miss France e Chef ha fatto saltare i netizen sui social network. Circolano infatti delle voci sul perché la coppia si sia lasciata: Laurie Tillman stava per tradire il marito con Jeremy Freeze. Sui social sono stati inviati molti messaggi per esprimere un certo fastidio.

Sensazione migliorata quando Zaz è apparso sul palco. In effetti, nessuno vicino all’artista ha fatto il viaggio. È stato il gruppo Trio, fan di Zazz e dei giovani cantanti, a eseguire una canzone per il cantante. Cambiando l’atmosfera rispetto agli altri ospiti che non hanno mancato di far parlare la gente sui social. Molti sono rimasti sorpresi nello scoprire che la sorpresa destinata a Zzz non era al livello degli altri. Infatti, solo con la cantante, il conduttore Christophe Beaugrane aveva diritto all’accesso della sua compagna, degli amici, dei vicini e anche dell’ex Miss France Iris Mittenaere.