ATP Montecarlo 2024 | “Difficile difendersi”: il ritorno del pazzo Daniil Medvedev

Nel mondo a volte troppo liscio della pallina gialla, lei si distingue. Daniil Medvedev non esita a dire quello che pensa, portando così un po' di freschezza sul ring. Nella pratica dei discorsi imposti e talvolta anodini durante le premiazioni, si distingue spesso per la sua onestà disarmante, lo sguardo sornione e il pungente senso dell'umorismo. Ma non c’è proprio nulla da guadagnare da questo carattere non convenzionale e sovversivo, per usare una parola alla moda. Giovedì, come il giorno prima contro Gael Monfils, il russo ha mostrato il suo lato oscuro.

Medvedev aveva certamente motivi per sentirsi frustrato. Tutto è iniziato mercoledì quando, in avvio di secondo set, ha tagliato un punto su una palla che riteneva troppo lunga. Quindi l'arbitro Mohammed Al-Hayani è sceso in campo per confermare il segno, credendo, come il suo giudice di linea, che il segno avesse toccato la linea di porta. Il punteggio allora era 30/0, e così il punteggio è salito a 30/15 e poi addirittura a 40/15 a favore della squadra russa, il che non giustifica una lunga permanenza lì. Tuttavia, durante il cambio post-finale, dopo essersi definitivamente rotto, ha passato il tempo ad attaccare l'arbitro.

Quest'uomo con gli occhiali non ne ha bisogno perché non riesce a vedere nulla

Così si è ripetuto giovedì al termine della partita contro la sua connazionale Karen Khachanov. Il risultato, dopo un lancio incontrollato di mazza, è stato uno scambio sconcertante davanti al supervisore Cédric Morier. “Cedric, non hai visto il cartello. La palla è fuori, dannazione! Non sanno più arbitrare, la palla è fuori. Chi farà qualcosa? Ieri (mercoledì) la palla è uscita ed è stata giudicata buona. Chi farà qualcosa? Chi si assumerà la responsabilità?“, si è ribellato. Tutto questo pochi secondi dopo essersi vendicato in maniera estrema nei confronti dell'arbitro Carlos Bernardes, colpevole, a suo dire, di aver chiamato senza motivo il fisioterapista, nonostante Medvedev stesse sanguinando. READ L'esonero di Mbappé ha messo in ansia nello spogliatoio del Psg: "Non posso parlarne"

Medvedev scioglie gli spilli e Khachanov si intrufola nel quartiere: i momenti salienti nelle immagini

“Non è mia responsabilità arbitrare la partitaLo ha completato. È questo ragazzo con gli occhiali e non ne ha bisogno perché non riesce a vedere nulla. Non dovrebbe essere l'assistente arbitro. Era proprio di fronte a lui e una palla lenta, ed è 15/30 a 5 dappertutto. Non dovrebbe far parte della giuria: non è difficile, c'è fango ed è chiaramente fuori. Chi si assumerà la responsabilità? La telecamera sta filmando, tu sei il moderatore Rispondi. Chi si assumerà la responsabilità a fine partita perché la palla ha subito fallo e si può controllare? Ho appena perso una partita per questo motivo, era 15/30, siamo arrivati ​​a 15/40…“

Dopo aver ricevuto un ragionevole “ammonimento” per aver agitato la racchetta, Medvedev ha ricevuto un secondo avvertimento, proprio come era giustificato, da Carlos Bernardes, che si è preso la responsabilità, in particolare, di infliggergli un punto di penalità. Pochi secondi dopo, una volta persa la partita, Medvedev si è calmato abbastanza da stringere comunque la mano come richiesto dalla partita. Perché anche il russo è ben consapevole dei suoi eccessi. Nella sua giovinezza, la sua follia spesso gli costò caro. Da allora ha lavorato molto su se stesso, ma forse non è ancora abbastanza. Il 28enne numero quattro del mondo e vincitore del Grande Slam non dovrebbe farlo…

Medvedev è certamente umano, ma lo sono anche i governanti

“È un essere umano come tutti gli altriTuttavia, oggi ha cercato di difendere il suo carnefice e amico di sempre Karen Khachanov. A volte perdiamo un po' la calma… Stiamo andando troppo oltre? A volte, in questo tipo di situazione, ha le chiavi per superarla e riconquistare il potere… ma a volte ne viene sopraffatto e gli si rivolta contro. Questo non è buono. Penso che non dovremmo usare solo la tecnologia Hawk Eye, ma anche la tecnologia VAR, come nel calcio. Sarebbe una buona innovazione verificare se la palla è stata raddoppiata, o se la rete ha colpito… Queste situazioni non accadono molto spesso ma comunque succedono“. READ Invasion de l'Ukraine: le capitaine de la sélection russe Dzyuba dénonce un "deux poids deux mesures"

Khachanov chiede video: “Serve Occhio di Falco ma anche il VAR come nel calcio”

Spostando l'argomento sulle nuove tecniche di arbitrato, Khachanov ha scoperto una dimensione interessante del problema. Essendosi abituati all'arbitraggio elettronico – anche se non è infallibile, tutt'altro – in altri tornei, che rende la competizione più difficile, i giocatori diventano più frustrati quando si trovano nuovamente ad affrontare l'errore umano. Andrei Rublev, un altro vulcanico russo, è stato il chiaro esempio a Dubai. Ma il tennis e la vita sono anche e soprattutto apprendimento della frustrazione e dell’autocontrollo.