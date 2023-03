Ecco il paese che il giocatore di riferimento ha deciso di rappresentare

Nati in Germania da genitori congolesi e cresciuti in Belgio, i fratelli Balikuesha hanno avuto l’imbarazzo della scelta quando hanno scelto una nazione calcistica da rappresentare. E se chi ora difende i colori dell’Anversa non si è ancora posto la domanda, perché attualmente gioca con i Devils, in attesa di una convocazione da una delle prime squadre, allora chi veste la maglia del Liegi ha recentemente si è trovato di fronte a questo dilemma.

Mentre sta davvero esplodendo in questa stagione con il numero 16, William Balikwesha sta attirando l’attenzione di molte reclute. Tuttavia, se gli agenti della Germania fossero già avanzati contro di lui e il centrocampista avesse già indossato la casacca della nazionale belga nelle giovanili, avrebbe scelto la terza opzione: il DRC. Chiamato dall’allenatore della nazionale Sebastien Desabre, il 23enne ha risposto insieme al compagno di squadra Merveille Bocadé. Di conseguenza, questo lunedì si è unito al gruppo congolese per un doppio confronto contro la Mauritania (24 e 29 marzo) nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024.