I preparativi dei club JPL stanno lentamente volgendo al termine, con diverse amichevoli ancora in programma per questo pomeriggio.

Anderlecht – Lione

Lo Sporting ha perso la sua partita di apertura contro il Lione in una partita pesante. Antoine Kolasin L’Anderlecht ha portato in vantaggio nel primo tempo, prima che OL pareggiasse prima del primo tempo via Moussa Dembele – Le migliori canzoni di Moussa Dembele.

Dopo la pausa, Ryan Shirky ha offerto il vantaggio ai francesi. Luca Stassen Pareggio ma lo Sporting finalmente ha visto Sofiane Ogaro Pianta il gol della vittoria dieci minuti prima della fine del tempo per vincere 2-3. Un secondo confronto tra le due squadre è previsto per le 20.

Feyenoord – Unione

Al Ittihad si confronta con il Feyenoord in una partita di 4 x 30 minuti. I brussellesi, che si stanno preparando per il JPL e il loro turno preliminare di Champions League, stanno uscendo da una buona preparazione scandita da un’impressionante e netta vittoria sulla scala dell’Eredivisie.

Al termine del primo periodo, Bart Neukop (44) Ha aperto le marcature contro la sua ex squadra in precedenzainsa (59) La scommessa non deve essere raddoppiata prima dell’ora. Ross Sykes (97) autorizzazione Ilie Ziani (119) Ha portato il punto a rete nell’ultima mezz’ora del match. L’unione permea i suoi preparati in bellezza e può trasformarsi in STVV.