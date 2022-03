Apple lève le voile sur son nouvel iPhone a prezzo di 550 euro

Il nuovo iPhone SE embarquera la puce A15 Bionic des iPhone 13.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Apple a présenté ce mardi soir, lors de sa conférence Peek Performance, l’iPhone SE di troisième génération.

Comme prévu, ce nouvel iPhone “Special Edition” tournera sous le SoC A15 Bionic. Une puce que l’on avait déjà pu apercevoir dans gli iPhone 13 et 13 Pro et qui permet notamment un guadagno considerevole di potenza e di batterie. Concrètement, l’iPhone SE offrira jusqu’à deux heures de lecture vidéo en plus que l’iPhone 8. Il pourra notamment être rechargé avec un chargeur sans-fil tandis que la charge filaire de 20W permettra, selon Apple, d’atteindre 50 % di addebito en seullement 30 minuti.

Spettacoli Niveau, l’iPhone SE di 3e generazione sera aussi performant que les iPhone sortis en septembre dernier. Apple précise égallement qu’il sera 1.8x plus rapide que l’iPhone 8. Pour ce qui est des performance graphiques, l’iPhone SE 3 et sa puce A15 Bionic sont 1,2x plus rapides que la seconde génération qui embarquait la A13 et 5 volte più rapide.

Se questo distingue il principale dal nuovo iPhone SE dai suoi predecessori, c’è la capacità di supportare il réseau 5G permanentemente con il téléchargements sur il réseau cellulare più rapide et des diffusions en streaming più fluidi.

Il design originale dell’iPhone SE di 3 generazioni è identico al modello precedente. Il bouton Home affublé de Touch ID est de retour et l’écran n’est toujours pas borderless. Il faudra donc attendre avant d’avoir Face ID e une encoche su un iPhone SE.

La fotocamera arriva a sera da 12MP e Apple propone il sistema di “Stili fotografici”, permanente per configurare l’attrazione delle foto. Gli effetti ritratti font égallement leur arrivée.

Il nuovo iPhone SE sera disponibile à la precommande dès ce vendredi, et à la vente le 18 mars, en trois coloris : Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED.

L’iPhone SE serie 5G propone: