Un nuovo iPad Air avec une puce M1

Après avoir parlé de l’iPhone, c’est au tour de l’iPad d’être presente.

Voici la nouvelle tablette Connectée de la marque à la pomme, il s’agit de l’iPad Air 5. Passans en revue les différentes annonces concernant les nouvelles caractéristiques de ce nouvel iPad.

Prestazione

Per quanto riguarda le prestazioni, l’iPad Air è equipaggiato con l’iPad Pro e savoir la puce Apple M1. Grâce à sa nouvelle puce, l’iPad sera deux fois plus rapide que les tablettes actuelles que propone le marché. l’iPad sera également compatibile avec la 5G. La tavoletta sera disponibile en 64 ou 256 Go.

Design

Au niveau de l’équipement de l’iPad, nous restons sur un écran XDR et le ProMotion. La nuova tavoletta della firma di Cupertino sera una fotocamera da 12MP equipaggiata con un ultra grandangolo con quadro centrale. De nouvelles couleurs seront égallement disponibles.

Supporto

Tutti gli accessori sono compatibili con il nuovo iPad. Bonne surprise, l’Apple Pencil de 2e génération est égallement disponibile. Grace à ses nouveaux ports, la tablette d’Apple permettra de transferer de manière beaucoup più rapide des données.

Il nuovo iPad Air avec iPad OS15, puce M1 e la nuova fotocamera avant 12 megapixel sono disponibili al prezzo di 699 euro. L’iPad sera disponibile a partire dal 11 marzo 2022 prima del comando di vendita per una notte a partire dal 18 marzo.