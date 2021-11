14:39 – Il ritorno degli astronauti, incluso Thomas Bisquet, sulla Terra è stato posticipato

E la Nasa ha annunciato, domenica, che il ritorno sulla Terra dell’astronauta francese Thomas Pesquet e dei suoi tre colleghi sarà posticipato di diverse ore, e avverrà finalmente all’alba di martedì, a causa dei “forti venti in prossimità dell’area di “atterraggio”. .”

La missione Crew 2 lascerà la Stazione Spaziale Internazionale lunedì per atterrare al largo della Florida martedì. E la NASA ha dichiarato sul suo account Twitter che l’atterraggio in acqua è previsto per le 03:33 GMT del 9 novembre.

L’equipaggio di Crew-2, composto da Thomas Pesquet, il giapponese Akihiko Hoshide e gli americani Shane Kimbrough e Megan McArthur, tornerà sulla Terra prima che i quattro astronauti di Crew-3 arrivino a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ritardato più volte principalmente a causa del tempo.

Il 43enne astronauta francese sta completando la seconda missione della sua carriera in orbita, “Alpha”. È arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con i suoi colleghi il 24 aprile.

Durante la sua precedente missione “Proxima” nel 2016-2017, è sbarcato nelle steppe kazake. Quindi l’atterraggio sarà il primo per lui.