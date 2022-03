La démesure d’Apple sur le prix de certes de ses accessoires n’a décidément pas de limit…

Das la foulée de la presentazione di Mac Studio et Studio Display ce mardi soir, la Pomme a mis à jour sull’Apple Store. De nouveaux produits y ont été ajoutés, dont ceux qui ont été présentés, mais égallement de nouveaux accessoires. Parmi ceux-ci, un nuovo cavo Thunderbolt 4 (USB-C) non costa tra 149€ (1,8m) e 179€ (3m).

Un prix très élevé pour un câble, d’autant qu’il n’a rien de vraiment incroyable en comparaison d’autres câbles Thunderbolt 4. Sobrement intitulé Thunderbolt 4 Pro, le nouveau câble d’Apple est en notisirsu. Selon la Pomme, il peut être enroulé sans s’emmêler. Spettacoli Niveau, Apple a mis le paquet. Le Thunderbolt 4 pro assicurano un trasferimento di données allant jusqu’à 40Go/s et 10Go/s per l’USB 3.1 Gen 2. Le câble peut égallement servir d’alimentazione avec une puissance de 100W.

È compatibile con Thunderbolt 4 Pro è compatibile con la totalità dei prodotti dotati di porte USB-C. Gli iPad Air de 4e et generazione 5e Ainsique tous les iPad Pro sont compatibili, mais égallement l’ensemble des Mac. Le Thunderbolt 4 Pro est égallement utilizzabile avec le nouvel écran Studio Display per l’alimentazione e il Mac Studio per il trasferimento delle donne.

Una scheda tecnica impressionnante donc, mais loin d’être aussi onéreuse chez d’autres fabricants. En effet, alcuni cavi presentano le mêmes caractéristiques peuvent être achetés pour 70€ voir encore moins.