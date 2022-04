Angry Birds revient sur iOS et Android, ricostruisci il tuo amore e la combinazione con il motore Unity.

PARIGI, le 5 avr. (Bénin Actu/EP) –

Angry Birds, l’un des jeux video de précision les plus populaires de l’histoire, est de retour gracia à una ricostruzione utilisant le moteur de jeu Unity et est maintenant disponibile per gli appareils iOS et Android.

Initialement, ce jeu vidéo était pubblicato nel 2009 per iOS e Maemo, plateforme de développement utilisée sur les appareils Nokia, et un fatto figlio chemin vers tous les autres magasins d’applications. nel 2012.

Toutefois, c’est en 2019 que le développeur du titre, Rovio, l’a retiré de ces plateformes de téléchargement et d’achat. en raison de problèmes de compatibilité.

Aujourd’hui, Rovio un annonce son retour sous le nom de Rovio Classics : Anrgy Birds, qui est maintenant disponible en téléchargement su l’App Store e sul Play Store.

Cette nouvelle version conserva tous les functions du jeu original et fonctionne de la même manière et avec les mmes objectifs, bien qu’elle contienne égallement les éléments suivants comprend du contenuto suplémentaire.

Ainsi, le jeu continue de proponer plusieurs niveaux de jeu dans lesquels les joueurs doivent lancer des oiseaux avec une grande fronde. Il carattere cela afin de détruire les strutture dans lesquelles se cachent les cochons qui ont volé leurs œufs dans leurs nids.

» Aprile le retrait d’Angry Birds des boutiques d’applications en 2019, il sito i fan ont afflué sur les réseaux sociaux et se sont unis pour demander le retour du jeu en utilisant l’hashtag #BringBack2012. Il était impossibili d’ignorer cet appel », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Pour revenir avec un système amélioré, le développeur a reconstruit le jeu original créé avec son moteur de jeu proprietaire, Rovio, et a utilisé le moteur de jeu Unity.

Elle a fait cela pour créer une plateforme plus durevole e permettre aux joueurs de l’utiliser sur différents appareils. « tout en préservant l’exérience autentica di Angry Birds de 2012».

« Nous savons que nos fans sont exigeants et qu’ils seront capacis de repérer les plus petite différences. L’était crucial de faire corrispondere le gameplay e l’apparence du jeu à l’original», ha dichiarato il producteur exécutif Sami Ronkainen.

Une autre différence par rapport au jeu original est que, alors qu’il était auparavant gratuit, il peut cette fois être acheté tramite les boutiques d’applications per un prezzo di 1 000 euro. 99 centesimi.

Au lieu de cela, la société a indiqué que, en tant que contenu supplémentaire, les joueurs pourront avoir à leur disposition gratuitement Potente aquila, qui, dans la version initiale du jeu, était payant.