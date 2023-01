Monster Hunter Rise: il nostro video di gioco

In occasione dell’arrivo di Monster Hunter Rise su Xbox e Playstation, vi proponiamo un video gameplay per scoprire queste nuove versioni.

L’ultima puntata della saga di punta di Capcom è stata lanciata per la prima volta esclusivamente su Switch nel marzo 2021 prima di arrivare su PC nel gennaio 2022. Negli ultimi giorni, i possessori di Xbox e Playstation possono ora godersi Monster Hunter Rise.

Il principio di Monster Hunter è semplice. Questo è un gioco di ruolo in cui l’obiettivo è cacciare i mostri. Da solo o con gli amici, devi convalidare le missioni di caccia in diversi ambienti. Interpretiamo un cacciatore che sbarca in Camorra, un piccolo villaggio periodicamente vittima di “Catastrofe”, un fenomeno in cui vengono scatenati vari mostri. Si noti che l’espansione di Monster Hunter Rise, “Sunbreak”, arriverà in primavera su Xbox e Playstation.

Per scoprire questo nuovo gioco, vi proponiamo un video gameplay. Puoi trovare la nostra recensione completa di Monster Hunter Rise nel nostro quiz.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube et al Instagram Per non perdere notizie, test e suggerimenti.