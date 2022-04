Versa l’iPhone 14 Pro Max per cambiare il gioco nella foto

Les iPhone 14 et 14 Pro Max s’annoncent très différents des iPhone 14 in foto, notamment grace à l’arrivée d’un nouveau capteur de 48 Mpx.

Alors que leur présentation officielle n’est pas attendue avant l’automne, nous en savons désormais un peu plus au sujet des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Si les prochains smartphones de la gamme “classique” Apple ne devraient pas évoluer énormément comparés aux versioni actuelles, la gamme Pro à venire devrait apporter son lot de nouveautés notamment au niveau de la Photographie.

Depuis l’iPhone 6s, Apple include anche le fotocamere da 12 MP sui modelli di iPhone. Au lieu d’améliorer les capteurs comme du coté d’Android, Apple propone un eccellente traitement d’images tout en utilisant des capteurs et des optiques de qualité. Mais les avancées technologiques se font parfois au détriment du design et, dans le cas qui nous interesse, de l’épaisseur des appareils.

Foto di un nuovo capitano

Les rumeurs parviennent de manière aléatoire, mais vont toutes dans le même sens. Apple devrait enfin améliorer figlio capteur foto. Un leaker chiamato “Fishing 8” a dévoilé sur son compte Weibo une long liste de caractéristiques Techniques du capteur principal du prochain smartphone d’Apple qui lui permettra de filmer en 8K, una prima su un iPhone.

Concrètement, il capteur actuel de 12 MP serait sostituito da un capteur 48 MP. Ce capteur aura une taille de 1/1,3 pouce. Acquista una superficie di cattura del 21 % più grande che la cattura di 1/1,65 presente sull’iPhone 13 Pro e sull’iPhone 13 Pro Max. Un titolo di confronto, il capteur serait aussi que il capteur de 50 MP di Google Pixel 6, o il capteur de 108 MP del Galaxy S22 Ultra.

Plusieurs images fusionnées en une seule pour plus de luminosité

La conseguenza dell’aumento del numero di mégapixel è stata impostata sui pixel della fotocamera dell’iPhone 14 Pro e dei piccoli. Su annonce 1,22 µm, soit une réduction de 0,68 µm par rapport aux modèles 13 et 13 Pro. Per una maggiore riduzione, Apple utilizza la tecnologia di pixel-binning per aumentare l’artificio della coda di pixel e catturare i cliché di 12 MP. Su ottenere pixel di dimensioni di 2,44 µm, il significativo miglioramento delle prestazioni in condizioni di bassa luminosità.

Design inedito

À côté de l’aspect technique de ce nouveau capteur, ce dernier devrait égallement prendre beaucoup plus de place. Globalement, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max include le dimensioni delle cellule dell’iPhone 13 Pro e dell’iPhone 13 Pro Max. Neanmoins, elles ne seront pas identiques. Ce qui attire surtout l’attention, c’est que d’après les dessins partagés di Max Weinbach, Apple prima di un aumento della foto dell’immagine.

Dimensioni 147,46 x 71,45 x 7,85 mm per l’iPhone 14 Pro

Dimensioni 160,7 x 77,58 x 7,85 mm per l’iPhone 14 Pro Max

In effetti, sull’iPhone 13 Pro Max, la foto del blocco è passata da 3,60 mm, sull’iPhone 14 Pro e sull’iPhone 14 Pro Max, l’immagine è passata da 4,17 mm. Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Mais en tout cas, en ce qui concerne il design, un modello di abbigliamento photo trop protuberant pourrait déplaire à Certains.

A côté de ce nouveau capteur, on devrait assister égallement à la disparition de l’encoche au profit d’une perforation en form de “pillola” et un punto.

A quand la sorte

Au niveau des caractéristiques, Apple devrait mettre le paquet sur ces modeles de la gamme Pro. D’un point de vue calendar, la presentazione di nuovi smartphone aurait lieu à la rentrée, dans le courant du mois de septembre. Les précommandes seront ouvertes dans la foulée et les appareils seront disponibles sur le marché une semaine plus tard.

