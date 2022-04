la console est de retour en stock à la Fnac

Quelle sont les caractéristiques de la Xbox Series X?

La dernière console e data di Microsoft, la Xbox Series X est la console la plus puissante créée par il constructeur américain à ce jour. Elle est équipée d’un hardware allucinante di 12 téraflops. La forza del calcolo è inégalée. Rien à dire, Microsoft frappe forte. Le prestazioni di Ces belles consentono di ottenere informazioni dettagliate sui tempi di consegna. La Xbox Series X è più rapida, e più puissante que jamais.

Processori 8 cœurs qui tient la cadence, 16 Go de RAM, 1 To de stockage, la Xbox Series X se paie le luxe d’offrir les meilleures condition de jeu aux gamers. Non sono disponibili per Sony e per i giochi della PlayStation 5 per migrare verso l’universo Microsoft. Vous jouez à vos jeux préférés jusqu’à 120 fps par seconde avec une fluidité absolue. La 4K vous plonge dans univers de détails d’une précision folle. Les couleurs éclatantes et les contrastes profonds permettent une immersion dans le jeu rarement vue auparavant.

La Xbox Series X è disponibile in un lettore Blu-ray ultra HD per film e serie di spettatori posati sul canapé. La console della console di nuova generazione di Microsoft è la più ergonomica del marchio. La Xbox Series X est tellement silencieuse qu’elle se fait oublier. Même lors d’une partie intense, pas de surchauffe. Il silenzio est roi.

Hai passato la Xbox Series X su internet?

La Xbox Series X è vittima di successo e di successo. Heureusement pour vous, des stock sont de retour sur Fnac. La nuova console di Microsoft è disponibile a 638 €.

Scopri l’univers fabuleux di Xbox Game Pass, il Netflix du jeu video. Plus besoin de trépigner d’impatience et de pester sur la sortie des lices cultes. Microsoft ti offre il paziente. Une bibliothèque d’une centaine de jeux exclusifs accessibile su console, PC, smartphone e tablette depuis le cloud.

Fare clic su ici pour profittatore dell’offerta Xbox Series X su Fnac

Fare clic su ici pour profitto dell’offerta Xbox Series S su Fnac

» Fare clic su ici versa verifica le scorte di Xbox Series X Coolblue

» Fare clic su ici versa verifica le scorte di Xbox Series X su MediaMarkt

Un découvrir égallement : Sconto: valanga di riduzione per 4 giorni fantastici