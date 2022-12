‘Vuole vendetta’: Benzema, ancora rivalsa dopo le polemiche con i Blues

L’ho messo in giro ma prima ho consultato 3 specialisti che hanno confermato la diagnosi @dipendente Sarebbe stato in forma da 1/8 almeno dalla panchina! Perché gli hai chiesto di andarsene così in fretta? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW – Karim Jaziri (KDjaziri) 26 dicembre 2022

Per lo staff, il Pallone d’Oro finale non era ancora pronto per essere giocato in Qatar. In questa gara crossmediale, le due tribù mantengono la loro posizione. Il che ha portato a una decisione drastica: KB9 ha interrotto la sua carriera internazionale con i Blues.

Per la stampa di Madrid, questa è una buona notizia per il Real. Secondo AS, Benzema “sangue negli occhi Per questa seconda parte della stagione. “Come abbiamo appreso, a Valdebebas circolano voci secondo cui è in cerca di vendetta. Vuole rispondere alle sue critiche vincendo dei titoli ed è molto eccitato a Madrid”.

Questa frase chiama: Benzema vuole vendetta, ma da chi? Dopo aver saltato la Coppa del Mondo, vuole soprattutto dimostrare di essere ancora il miglior giocatore del pianeta. “A volte incanalare le emozioni è difficile, ma se ci riesci… è automaticamente dinamite”Comunicazione multimediale.

Grazie ai suoi 44 gol in 46 partite della scorsa stagione, si è guadagnato il supremo riconoscimento individuale. Può passare da due? Niente è impossibile per l’AS anche se Leo Messi e il Mondiale in tasca lo rendono il favorito assoluto.

Prima di considerare una rimonta potente, l’attaccante dovrà rimettersi in piedi fisicamente. Dall’inizio della stagione ha giocato solo 954 minuti ed è il 13° giocatore più utilizzato della squadra. Il suo talento, ovviamente, non è in discussione. L’anno scorso ha tirato troppo la corda e ha avuto qualche forma di affaticamento muscolare. “Non è stato lo stesso per alcune settimane”.I media dividono. “disprezzo Deschamps Potenzialo mentre suda durante l’allenamento come nessun altro. Chi lo incontra quotidianamente conferma che non è entusiasta, ma molto entusiasta. Tutto quello che gli è successo negli ultimi mesi viene utilizzato come carburante per riempire il suo enorme serbatoio. Ha un ardente desiderio di vendetta”.

Il Real Valladolid ha promesso di affrontare la Casa Blanca tra due giorni per riprendere il campionato spagnolo.