A loro non interessa dirigere l’Anderlecht

All’Anderlecht, Jesper Friedberg ha annunciato che la finestra di mercato sarà utilizzata per rafforzare il gruppo che farà dimenticare l’11° posto della scorsa stagione.



Per ora, questi potenziamenti stanno arrivando in modo sparso mentre il torneo riprenderà la prossima settimana. Tra i giocatori che erano nell’occhio del club ma non hanno firmato c’era Santiago Hezy.

Lo Sporting puntava da tempo e il giocatore aveva finalmente deciso per un club spagnolo o portoghese. Sui social i tifosi sudamericani preferiscono prendere in giro la situazione.

Gestione deriso

Così hanno lanciato un mini-gioco che consisteva nel rilasciare le informazioni con una “interruzione” e poi inoltrare l’informazione che il giocatore si sarebbe unito all’Anderlecht. Infine, il post si conclude sottolineando che tutto è fatto ma che alla fine il popolo di Bruxelles non dà nulla.

Dopo essere stata ridicolizzata dai sudamericani, la dirigenza belga dovrà dimostrare in fretta di poter portare a buon fine un dossier o l’altro, in modo da permettere a Riemer di ottenere il prima possibile un set completo.