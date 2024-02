“Dovremo alzare il livello di gioco nelle qualificazioni”: Hazard resta in chiaro dopo la vittoria di Moov

martello “Ancora una volta abbiamo perso la partita per alcuni dettagli. Non credo che meritassimo di perdere per due gol. Abbiamo giocato uno dei nostri migliori primi tempi da molto tempo e abbiamo subito due gol. Per 70 minuti, i giocatori sono stati molto bravo, ha mostrato intensità e ha avuto occasioni, questa sconfitta è difficile”.

Rimmer : "Non è stata la partita delle migliori. Abbiamo iniziato bene entrambi i tempi e abbiamo finito bene la partita, ma nel frattempo le cose erano un po' caotiche e ci sono stati molti errori. Non abbiamo dato molte occasioni, ma abbiamo ancora "Giocare meglio. Sono molto felice. Perché Dolberg e Vazquez hanno segnato, si sostengono a vicenda e sono uniti tra loro". Grazie alla sua individualità, l'Anderlecht vince a Charleroi e si avvicina all'Al-Ittihad (1-3) Van Cleemput : "Credo che abbiamo mostrato delle buone cose in partita e creato tante occasioni. Ci è mancata l'efficienza e questo ha fatto la differenza oggi. Se continuiamo con questa mentalità è di buon auspicio per il futuro". Dolberg : "Sapevamo cosa fare oggi in campo e abbiamo ottenuto i tre punti, quindi sono felice. Per me era molto importante notarlo dopo tutto questo tempo. Ho la fiducia dell'allenatore e questo è molto importante per me". Vazquez da jolly di lusso, Rugeli non ha fatto meglio di Dragsen: Zebre e Violets notano dopo la vittoria dell'Anderlecht Camara :"Eravamo uniti, ma non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Dobbiamo lottare fino alla fine. C'è qualità in questa squadra. Possiamo fare meglio, dobbiamo essere più realistici negli ultimi 30 metri. Dobbiamo continuare a lavorare ." Pericolo : "Non era facile, ma ce lo aspettavamo. Nel primo tempo ci hanno messo tanta pressione. Abbiamo affrontato due situazioni e abbiamo segnato due gol. Non so come abbiamo fatto a condurre di due gol nel primo tempo. Anche nel secondo tempo non è andata bene, ma noi terremo i tre punti, dovremo alzare il livello di gioco nei playoff".