Aggiornamento sugli ostacoli previsto per lunedì

Lunedì 29 gennaio gli agricoltori continuano la loro attività in diverse località. Ma la protesta si concentrerà soprattutto intorno a Parigi e Lione. I sindacati agricoli annunciano la volontà di organizzare un assedio di queste città a partire dalle due del pomeriggio di lunedì. Lo ha annunciato domenica il ministro dell'Interno “15000” Lunedì sarà mobilitato il personale di polizia. L’obiettivo è impedire l’ingresso dei trattori nella capitale e nelle principali città, nonché chiudere il mercato di Rungis e gli aeroporti dell’Ile-de-France.

Si noti che i tassisti hanno pianificato operazioni con lumache lunedì mattina in diverse città della Francia. France Info gira le regioni con la rete France Bleu e le province sulle proteste nel mondo agricolo.

Alvernia Rodano-Alpi

Gli agricoltori della FRSEA Auvergne Rhône-Alpes chiedono il divieto a Lione (Ron) Lunedì dalle 14, Francia Info apprese dal sindacato. I trattori partiranno privatamente da Grenoble (Isir), Villefranche (Rodano) per raggiungere la capitale della Gallia. IL “Il movimento promette di essere enorme”. E deve “Soggiorno a lungo termine”L'Unione avverte.

In un comunicato stampa, la prefettura ha annunciato lunedì l'operazione Lumaca per gli agricoltori a partire dalle 5 del mattino con partenza da Mont-de-Léon e poi il blocco della A450. Disturbi “Ci si aspetta dalla prima ora.” Lunedì mattina sull'autostrada A450 nei pressi del settore Oullins-Pierre-Bénite. Governatorato “Si consiglia agli utenti di evitare di prendere la A450 per entrare nell’area metropolitana di Lione e di preferire gli ingressi da sud”. I manifestanti “È possibile prendere anche la A7 e la A47 nel pomeriggio” e “Si potrebbe organizzare un blocco al casello di Saint-Quentin-Flavier dalla mattina in entrambe le direzioni”Determinare il governatorato.

Lunedì pomeriggio gli agricoltori dovrebbero bloccare al casello di Villefranche-sur-Saône-Limas sull'autostrada A6 in entrambe le direzioni. A partire da mezzogiorno è previsto un intervento di ostruzione sulla A47 in entrambe le direzioni nei pressi dell'area di servizio Ger.

Bretagna

Nel Finistèresulla RN 165 e 164 nei comuni di Quimper e Carhaix Blocco attuale “Dovrebbe restare dov'è.”Lunedì identifica la provincia in un comunicato stampa. I trasferimenti sono in atto. È previsto un nuovo blocco anche sulla RN12 da mezzogiorno, allo svincolo Mescoden-St Eloi verso la D770 che richiederà una deviazione di settore (percorso e orari da definire).

Nel MorbihanLa N165 (asse Brest-Nantes) è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nei pressi di La Roche Bernard (56) per un periodo indeterminato. Gli utenti sono incoraggiati ad evitare la zona e/o a posticipare i propri viaggi, se possibile.

Alta Francia

Nel Passo di Calais, “Il blocco della A16 si vede già Lunedì dalle 9 alle 17 in entrambe le direzioni nei pressi di Étaples, Willy-Beaucamp ed Esc (27 km interessati).”, si riferisce alla provincia. Invitiamo gli utenti della strada a prestare la massima attenzione ed evitare questa zona. “Rimandare i viaggi nelle zone colpite e preferire i mezzi pubblici”.Il governatore consiglia.

In'WazDa segnalare la chiusura parziale delle autostrade A16 e A1. La A16 rimane chiusa tra gli svincoli 11 (L'Isle-Isle-Adam) e lo svincolo 16 (Hardevillers). Sono state predisposte delle deviazioni. L'autostrada A1 sarà chiusa a partire dalle ore 9 tra gli incroci n. 11 (Risons) e n. 6 con la Francilian.

Île-de-France

La FDSEA e i Giovani Agricoltori del Bacino della Grande Parigi annunciano la sede di Parigi Da lunedì alle 14 a tempo indeterminato. “Chiuderemo fermamente tutte le autostrade [[l’A1, l’A4, l’A5, l’A6, l’A12, l’A13 et l’A15] Che porta a ParigiLo ha annunciato sul sito franceinfo Cyril Millard, presidente della FDSEA 77 (Seine-et-Marne). Il nostro obbiettivo “Si tratta di fare pressione, imporre un blocco, e non si tratta di entrare a Parigi, ostacolando Rungis. Questa non è la nostra idea dominante, e andare a Parigi per noi non è saggio.”

Lo rende noto la Questura di Parigi “Difficoltà di traffico”. cervo “Si consiglia agli abitanti dell'Ile-de-France di preferire i trasporti pubblici.”.

Nuova Aquitania

Da DordognaUna decina di trattori partiranno lunedì in direzione di Rungis nella Valle della Marna. I rapporti dicono che altri perigordani avevano intenzione di prendere autobus o automobili per raggiungere la capitale Francia Blu Perigord. Il Coordinamento rurale della Dordogna si unisce al convoglio in partenza da Agen e gli agricoltori prevedono di mettersi in viaggio lunedì verso le 12.30 da Bergeracois con una decina di trattori per raggiungere la regione parigina. Questi Périgourdin si uniranno ai loro colleghi del formato rurale del Lot-et-Garonne a Bergerac. Il convoglio in due sezioni dovrebbe essere composto da una cinquantina di trattori. Il loro obiettivo è raggiungere il mercato internazionale di Rungis, nella Val-de-Marne.

Provenza-Alpi-Costa Azzurra

In Bocca del RodanoLunedì sono quindi attesi forti disagi alla rete stradale a causa delle manifestazioni di agricoltori e taxi, ha spiegato la prefettura in un comunicato stampa inviato domenica a France Info. Di conseguenza, alcune strade verranno chiuse al traffico e verranno effettuate deviazioni del traffico per ragioni di sicurezza e per contribuire al regolare flusso del traffico.

A Marsiglia, le autostrade A50, A7 e poi A55 subiranno al mattino operazioni a lumaca senza sapere se ciò sia legato al movimento degli agricoltori o al movimento dei taxi. Nel centro della città, la striscia di contea sarà affollata. Intorno ad Aix-en-Provence, difficoltà interromperanno l'accesso al casello “La Barque” sull'autostrada A8 dalle 7:30 che sarà affollato.

Sarà chiusa anche l'autostrada A51 in direzione Marsiglia-Gap allo svincolo dell'autostrada A8: tutti i veicoli verranno riportati sull'autostrada A8 in direzione Nizza. Saranno chiuse anche le rampe d'ingresso sulla RN296 a 'La Signele' e alla RD7N. È altamente raccomandato, “Rimandare eventuali spostamenti non essenziali e preferire i trasporti pubblici”. et al “Lavorare elettronicamente“.

Occitano

Associazione dei sindaci Jared I rapporti prevedono un incontro lunedì alle 11.00 Perdente della Guardia Blu francese. Philippe Ribot, sindaco di Saint-Privat-des-Vieux, presidente dell'Associazione dei sindaci e presidente delle comunità del Gard, ha invitato tutti gli eletti del Gard ad un incontro sull'autostrada A9 all'incrocio Nîmes-Ovest. “Il grido d'allarme degli agricoltorilui sta scrivendo, Deve essere ascoltato da tutte le autorità pubbliche responsabili di questo settore di attività. Risposte concrete, oggi e nel lungo termine, sono un requisito per la sostenibilità dell’attività agricola al servizio del paese e delle comunità rurali.