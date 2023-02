La guerra in Ucraina: l’Unione Europea annuncia il decimo round di sanzioni contro la Russia

Il governo cinese ha invitato Russia e Ucraina a riprendere il dialogo e a rifiutare qualsiasi uso di armi nucleari, in un documento in 12 punti pubblicato venerdì, un anno dopo l’inizio del conflitto. “Tutte le parti dovrebbero sostenere la Russia e l’Ucraina affinché lavorino nella stessa direzione e riprendano il dialogo diretto il prima possibileafferma il ministero degli Esteri cinese.

Lo afferma anche il MinisteroLe armi nucleari non devono essere usateMentre il presidente russo Vladimir Putin ha sventolato questa minaccia.Le armi nucleari non dovrebbero essere usate e non dovrebbe essere intrapresa alcuna guerra nucleare. Opposizione alla minaccia dell’uso di armi nucleariafferma il documento intitolato,La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina“.

Questa guerra è una questione delicata per Pechino, a causa dei suoi forti legami diplomatici ed economici da diversi anni con Mosca, rafforzati dal comune interesse di bilanciare Washington. La Cina si è detta martedì.Molto preoccupatoConflitto che “si intensifica e addirittura va fuori controllo”.

La Cina, ufficialmente neutrale, chiede il rispetto della sovranità dei paesi, compresa l’Ucraina, mentre esorta la comunità internazionale a tenere conto delle preoccupazioni di sicurezza di Mosca.

