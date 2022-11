L’enigma delle pecore che corrono in cerchio può essere risolto

Dall’inizio di novembre, il giro delle pecore non ha smesso di parlare. In effetti, queste foto incredibili Centinaia di pecore corrono in cerchio senza interruzioni e in un cerchio quasi perfetto Hanno viaggiato in tutto il mondo.

Quando se ne è reso conto il contadino, proprietario dell’ovile, l’unico interessato dal fenomeno, i media hanno subito preso in mano il caso, senza riuscire a scoprire il motivo di questo strano giro.

Alcuni veterinari hanno menzionato la possibilità di un’infezione batterica chiamata listeriosi che fa correre gli animali in tondo. Mentre le pecore fanno il loro giro, i batteri causano infiammazioni nel cervello e muoiono dopo pochi giorni.

Non molto tempo fa, un professore specializzato in agricoltura presso un’università del Regno Unito ha avanzato una nuova teoria. Infatti, secondo Matt Bell, le pecore possono essere sotto stress dopo un periodo prolungato di reclusione in una stalla troppo angusta per il gregge.

Le pecore sviluppano così comportamenti stereotipati che finiscono per essere seguite da altre, allargando gradualmente la cerchia degli animali esotici.