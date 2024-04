Aggiornamento settimanale per gli investitori: un posto per Microsoft, Alphabet e Company

Cime Hignosis Song Fund Limited (+24%) : Negli ultimi mesi la società di investimenti in cataloghi musicali in difficoltà ha ricevuto numerose manifestazioni di interesse da parte di diversi soggetti. Alla fine ho accettato l'offerta d'acquisto di Concord Chorus. concordia, Una delle etichette musicali indipendenti più importanti al mondo, indirettamente controllata da Alchemy CopyrightsHa proposto una ricompensa di 1,4 miliardi di dollari Mercoledì, il 32% del prezzo di chiusura di Hipgnosis. United Airlines (+22%), Alaska Air (+10%), American Airlines (+7%), Compagnie aeree del sud-ovest (+7%) : United Airlines ha riportato ottimi risultati trimestrali, con ricavi in ​​aumento del 9,6%, superiori alle attese, e un forte calo delle perdite, nonostante sia stata colpita dalla messa a terra del Boeing 737 MAX 9. La compagnia aerea ha anche rivelato prospettive ottimistiche per gli utili del secondo trimestre, guidato dalla domanda. Per i viaggi estivi per tutti i segmenti di clientela. Osservazione simile per Alaska Air, che pubblica dati migliori del previsto e, per le sue controparti americane, sostenuta dalla ripresa dei viaggi d'affari. Servizi di distribuzione internazionale (+21%) : Fornitore La società britannica di servizi postali e di consegna, società madre di Royal Mail e General Logistics Systems, ha rifiutato un'offerta di acquisizione da 3 miliardi di sterline da parte del miliardario ceco Daniil Kretinski, che possiede già il 27,5% di IDS attraverso il suo “investimento”. Quest'ultimo annuncia che sta lavorando per migliorare la propria offerta. Adidas (+15%) : La nostalgia ripaga. Qualche mese fa, il produttore tedesco di attrezzature sportive ha accettato la sfida di aggiornare con successo i modelli Samba, Gazelle e Campus, modelli emblematici del secolo scorso. Le vendite sono aumentate, i risultati preliminari sono stati superiori alle aspettative e il gruppo ha rivisto al rialzo le previsioni per l'anno finanziario. Diversi analisti hanno aumentato le loro raccomandazioni e gli obiettivi di prezzo per il titolo, che ha raggiunto il massimo degli ultimi due anni. Gruppo UnitedHealth (+14%) : nonostante Con la vendita delle sue attività in Brasile e il recente attacco informatico contro una delle sue filiali, il colosso americano delle assicurazioni sanitarie se la passa bene. Ha registrato risultati trimestrali migliori del previsto, con ricavi in ​​crescita dell’8,55% e migliori del previsto. Se escludiamo le conseguenze finanziarie delle suddette interruzioni, l'EPS rettificato aumenta di oltre il 10%. Le aspettative del gruppo per l'esercizio finanziario superano le aspettative del mercato. READ Hai acquistato questo prodotto da Spar, Carrefour, Delhaize o Interarché: fai attenzione! Azienda di ricambi originali (+11%) : Lo specialista dei pezzi di ricambio e dell'industria automobilistica ha annunciato anche ottimi risultati trimestrali. I ricavi, gli utili rettificati e il margine sono aumentati, sostenuti dal miglioramento Gestione delle scorte, catena di fornitura e programma di riduzione dei costi. Il gruppo riafferma la propria fiducia per il resto dell'anno finanziario alzando le previsioni sugli utili, grazie alla buona performance in Asia Pacifico ed Europa. Gruppo Naturgy Energy (+10%) La compagnia energetica spagnola specializzata nel gas naturale interessa gli Emirati Arabi Uniti. Taqa, con sede ad Abu Dhabi, ha annunciato di essere in trattative con i tre principali azionisti della società, tra cui Criteria (che possiede il 26,7%) e due fondi di investimento privati ​​(GIP e CVC, che possiedono rispettivamente il 20,7% e il 20,6%). In un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale del gruppo. Naturgy, la più grande compagnia di gas spagnola, ha un valore di circa 22 miliardi di euro. Sistemi Bentley (+7%) : L'azienda americana specializzata in L'azienda di software per l'ingegneria delle infrastrutture ha annunciato questa settimana che sta valutando diverse opzioni di vendita, e tra i potenziali acquirenti ci sono i nomi del produttore francese di apparecchiature elettriche Schneider Electric, Cadence Design Systems, l'editore americano di software di progettazione Cadence Design Systems e Siemens AG , che già possiede… Quota del gruppo, scambiata. Schneider ha confermato venerdì di aver avviato le trattative preliminari per l'acquisizione del business del software. L'Oreal (+7%) : Il colosso francese della cosmetica sta andando bene. Ha rivelato un fatturato trimestrale di 11,24 miliardi di euro, in crescita dell'8,3% e ben al di sopra delle aspettative, trainato da forti vendite in Nord America, Europa e paesi emergenti. Ignora quindi le preoccupazioni del mercato riguardo ad un rallentamento negli Stati Uniti e in Cina, e punta ad una maggiore redditività. UBS e Oddo BHF hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo sul titolo. READ Il golf è stato sostituito dal golf elettrico id? Floppa

Finfast Auto (-30%) : CLe cose non migliorano per l’azienda vietnamita di veicoli elettrici quotata negli Stati Uniti. Ha registrato un aumento delle perdite e, nonostante l'aumento dei volumi di vendita nel primo trimestre, fatica a convincere il mercato che riuscirà a raggiungere l'obiettivo di consegnare 100.000 auto quest'anno. Il titolo è sceso di quasi il 70% dall’inizio del 2024. Dr. Martens (-28%) : Questo popolare produttore di scarpe britannico continua a soffrire dell'inflazione che indebolisce la domanda, soprattutto negli Stati Uniti e da parte dei grossisti. Il gruppo ha annunciato la partenza del suo amministratore delegato e la sua sostituzione con l'attuale direttore del marchio, e si aspetta un anno finanziario difficile, ancora sotto il peso delle pressioni economiche. Dall’inizio del 2023, il titolo ha perso oltre il 64% e oltre l’84% dall’IPO nel 2021. Beauhaven (-21%) : Il settore biofarmaceutico statunitense ha registrato un calo questa settimana dopo il suo rilascio 5,6 milioni di azioni a 41 dollari per azione per raccogliere 230 milioni di dollari per scopi aziendali generali. Sartorius Stedim Biotecnologia (-22%), Sartorio (-20%) : Sartorius Stedim Biotech, difficoltà in Cina, deludente. Dopo le due Avvertenze sui risultati nel 2023L'azienda, che fornisce prodotti e servizi per l'industria farmaceutica, ha annunciato un calo delle vendite del 6,7% nell'ultimo trimestre, un utile per azione diviso per più di 2, e una diminuzione del margine di profitto. Tuttavia, mantiene i suoi obiettivi annuali. Sta trascinando con sé la società madre. Armenia (-21%), ASM Internazionale (-9%), ASML (-8%) : I produttori europei di semiconduttori sono in difficoltà. Sono stati trascinati in zona rossa a causa dei pessimi post del colosso taiwanese del settore TSMC. A margine, la società olandese ASML ha riportato un calo dei suoi profitti trimestrali Così come gli ordini in calo Nonostante ciò, le sue vendite in Cina sono rimaste stabili Restrizioni all'esportazione. Da notare che l'analista Exane di BNP Paribas ha abbassato la sua raccomandazione sull'ARM britannico. Saggio (-15%) : Le società fintech britanniche hanno registrato buoni risultati nell'ultimo trimestre, in termini di ricavi 24%, ma inferiore alle stime, nonostante un aumento del volume delle transazioni del 14%. Il mercato ha penalizzato anche il volume delle vendite annuali, inferiore dell'1% rispetto alle aspettative, la crescita lenta nell'utilizzo dell'applicazione per il trasferimento di denaro, nonché un numero di clienti leggermente inferiore al previsto. Nel processo, UBS ha abbassato il prezzo obiettivo del titolo. READ Bates Agricultural Exhibition: evidenzia il settore ovino in rapida espansione Tesla (-13%) : È chiaro che l'ex stella del mercato non convince più. Dopo aver annunciato questa settimana il licenziamento del 10% della sua forza lavoro in tutto il mondo, il produttore americano è stato costretto a richiamare quasi 3.900 Cybertruck a causa di un problema. È presente un difetto nel pedale dell'acceleratore che può portare l'auto ad accelerare involontariamente. Gli analisti sono preoccupati anche per il rinvio del rilascio del Modello 2 e per la priorità strategica data a Robotaxi. Da notare che, con un calo di oltre il 40% dall’inizio dell’anno, il titolo rappresenta la peggiore performance dell’indice S&P 500 nel 2024. Prologis (-13%) : L'azienda americana di magazzini specializzati segnala un aumento del volume d'affari e dell'utile trimestrale. Ma temendo un calo futuro dell’attività e dei tassi di occupazione, a causa di un rallentamento della domanda di trasporto merci, la società sta rivedendo al ribasso le previsioni sugli utili per l’anno fiscale. Gli operatori della logistica stanno soffrendo gli ostacoli che attraversano il settore, inclusa la minore spesa dei consumatori nel contesto post-pandemia. Ne stavamo parlando Nelle nostre rubriche Lo scorso mese. Il titolo è sceso del 22% da inizio anno. Adecco (-10%) : Il mercato del lavoro si raffredda e influisce sulla performance del mercato azionario dei reclutatori. Il numero dei posti vacanti registrato dal gigante del lavoro temporaneo Adecco è diminuito del 3% tra gennaio e fine marzo, dopo essere già diminuito del 4% negli ultimi tre mesi dell'anno precedente. Il gruppo svizzero ha risentito anche dei risultati della sua controparte britannica PageGroup, che ha registrato utili trimestrali in calo di quasi il 13%.