Qual è l'autonomia di un SUV elettrico a 7 posti con l'enorme batteria da 99 kWh?

Le autonomie elettriche stanno migliorando, questo è innegabile. Ma i miglioramenti non necessariamente rassicurano tutti. Se la chimica delle batterie promette di offrire sempre più efficienza, i produttori stanno attualmente trovando il miglior compromesso tra dimensioni della “batteria” e aerodinamica. Fatto salvo il principio base: una lunga autonomia significa innanzitutto una batteria di grandi dimensioni. Questo in particolare è ciò che ha spinto Kia a installare un enorme accumulatore da 99,8 kWh nel suo enorme SUV chiamato EV9! Sono più o meno due batterie della Renault Zoe… Ovviamente dobbiamo dare a questa vettura familiare da 6 o 7 posti una discreta autonomia. Con un prezzo minimo di 73.000 euro, questo è certo, l'EV9 non è per tutte le famiglie, ma chi si rivolge a questo colosso alto 5 metri si aspetterà logicamente di poter andare lontano prima di dover ricaricare.. Senza ignorare che anche la struttura “a blocchi di cemento” di questo gigante costituisce un ostacolo. Per avere un'idea delle capacità dell'EV9, lo abbiamo sottoposto ai nostri tradizionali test di autonomia. In questo caso la versione a due ruote motrici, da 204 cavalli, è sulla carta la formula più efficiente.

Oltre 30 km in autostrada per la Kia EV9

La Kia EV9 è un SUV elettrico a 6 o 7 posti. ©Kia

Dato che l'autonomia cittadina non è un problema e questa EV9 non è destinata principalmente a tale utilizzo, non è il caso di soffermarsi su questo fatto. Percorrerai comunque circa 500 km con una carica se stai attento. Quello che invece è più interessante è l'autonomia su strada. E ci sono sorprese per l'EV9, perché siamo riusciti a percorrere circa 430 chilometri prima che la batteria si scaricasse. In autostrada, nonostante l'elevata altezza da terra e la resistenza al vento, il coreano ha superato la barriera dei 300 km prima di arrendersi, percorrendo esattamente 306 km.. Questo è ovviamente inferiore a quello di qualsiasi SUV termico delle stesse dimensioni, ma le nostre misurazioni sono state effettuate a 12 gradi, che è la soglia di degrado che vediamo regolarmente per le auto elettriche. In fin dei conti la EV9 non ha nulla di cui vergognarsi, anzi. Tanto più che la sua architettura a 800 volt permette di ricaricare fino a 210 kilowatt di potenza, consentendo così il “rifornimento” in una ventina di minuti sui compressori posizionati a lato dell’autostrada.. Informazioni supplementari: Al momento del riempimento “completo” abbiamo rimesso nella batteria 108 kWh, ciò significa che il caricabatterie coreano di bordo non “assorbisce” molta energia.

La Kia EV9 è lunga 5,01 metri. ©Kia

Una piccola precisazione sulle prestazioni: nonostante il peso di 2.479 kg sulla nostra bilancia, il motore da 204 CV è sufficiente. Da 80 a 120 km/h si raggiunge in 7,2 secondi mentre da 0 a 100 km/h in soli 9,6 secondi.. Ovviamente quei numeri saranno meno buoni sotto carico, ma il motore “piccolo” è sufficiente per questo ragazzone.