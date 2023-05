I consumatori trovano sempre più difficile resistere all’inflazione dei prezzi alimentari

I prezzi del cibo registrano ancora un aumento del 15% rispetto allo scorso anno, sottolinea Statbel. I belgi, che l’anno scorso sono riusciti a far fronte ai due terzi degli aumenti dei prezzi nei supermercati, ora si trovano allo stremo, conferma GfK.

Di Julian Busseler



Inserito il 30/05/2023 alle 18:50 Tempo di lettura: 4 minuti



BBuone notizie per i portafogli dei consumatori (e altri attori dell’economia): l’inflazione continua a scendere, come evidenziato dall’indice dei prezzi al consumo di maggio, pubblicato martedì da Statbel. Il Census Bureau lo ha stimato al 5,2%, rispetto al 5,6% di aprile e al 6,67% di marzo. Grazie per i prezzi dell’energia, che hanno continuato il loro significativo calo: quasi -22% a maggio, che ha ridotto l’inflazione complessiva di 2,98 punti. Pertanto, il costo del gas naturale è in media inferiore del 60,4% rispetto a maggio 2022 e dell’elettricità del 26,3%. Per quanto riguarda i prezzi del carburante, sono diminuiti del 12,6%. Questo in particolare dovrebbe essere visto come un ritorno a un maggiore equilibrio tra domanda e offerta che attraversa l’economia globale, dopo le turbolenze economiche seguite allo scoppio del coronavirus. La spiegazione di questo calo è dovuta anche all’effetto primario nel calcolo dell’inflazione: un anno fa i prezzi dell’energia erano già saliti molto. Era difficile immaginare che stessero ancora scalando…



