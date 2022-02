Google s’envole sur fond d’accusations de monopoli

“Depuis le début du Covid, nous avons vu les habitudes des consommateurs changer. En 2020 et en 2021, ils ont dépensé plus d’argent, plus tôt et plus régulièrementa déclaré Philipp Schindler, direttore dei ventes e vicepresidente.

En tout, Google a engrangé plus de 61 miliardi di dollari di recensioni pubblicitarie in quatrième trimestre, grazia alla ricerca in linea e alla piastraforme de vidéos, essentiellement. Gli annonceurs du secteur de la distribution étaient les plus gros contributours, suivis par ceux de la finance, du divertissement et du tourisme.

La branche de cloud a elle progressé de 45%, à 5,5 miliardi di chiffre d’affaires, et le patron du groupe, Sundar Pichai, a précisé que le volume de contrats passés pour la plateforme Google Cloud a bondi de 80% sur l’anno 2021.

Il s’est aussi félicité de “ventes trimestrielles record malgré les hardés de la chaîne d’approvisionnementper Pixel, il marchio degli smartphone.

Alphabet, la maison mère de Google, a sorti à l’automne le Pixel 6, une nouvelle gamme d’appareils avec un processeur conçu par le groupe et de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle.

La société a par ailleurs indiqué que son conseil d’administration avait approuvé un fractionnement de son action a 20 pour une, afin de la rendre plus abordable pour les petits investisseurs. Le titre prenait plus de 9% lors des échanges éelectronics après la clôture de la Bourse de New York, à plus de 3.000 dollari. En 2021, i risultati di Google ont “tiré tout le marché vers le haut, ce qui nous a conduit à revoir nos prévisions à la hausse‘, un souligné Paul Verna, analista chez eMarketer.