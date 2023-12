Aggiornamento di mercato – L’Europa finisce, la BCE delude sui tagli dei tassi – 14/12/2023

* In Europa, il CAC 40 è salito dello 0,59% e lo STOXX 600 dello 0,93%.

*Wall Street è in verde a metà sessione

Francoforte mostra un tono meno tollerante rispetto alla Fed sui tagli dei tassi di interesse

14 dicembre (Reuters) – I mercati azionari europei hanno chiuso in rialzo giovedì, ad eccezione del DAX tedesco, anche se i principali indici hanno ridotto i guadagni dopo che la Banca Centrale Europea, a differenza della Federal Reserve americana il giorno prima, ha invertito la sua posizione. Attese di un imminente taglio dei tassi di interesse.

A Parigi, l’indice CAC 40 ha chiuso in rialzo dello 0,59% a 7.575,85 punti. Il FTSE britannico è salito dell’1,33% mentre il DAX tedesco ha perso lo 0,08%.

L’EuroStoxx 50 è salito dello 0,27%, l’FTSEurofirst 300 lo 0,68% e lo Stoxx 600, dopo aver toccato il massimo di quasi due anni durante la sessione, è salito dello 0,93%.

L’umore dei mercati è cambiato nel corso della giornata con la riunione della Banca centrale europea, che ha adottato un tono meno pessimista della Fed sulla sua politica monetaria, mentre la banca centrale americana ha indicato mercoledì che è prossima alla fine, altrimenti ha già completato la sua campagna per aumentare i tassi di interesse. E dovrebbero diminuire l’anno prossimo.

Non sorprende che giovedì la Banca Centrale Europea abbia scelto di mantenere i tassi di interesse di riferimento al livello attuale, al 4,0%, dopo dieci aumenti da luglio 2022 e la prima pausa in ottobre. Ancora una volta ha respinto le speranze di un imminente calo dei costi di finanziamento, ribadendo che rimarranno a livelli record nonostante una revisione al ribasso delle previsioni di inflazione.

La direttrice dell’istituto, Christine Lagarde, ha addirittura chiarito che durante la riunione della banca centrale non è stato discusso alcun taglio dei tassi d’interesse.

“Lagarde ha posticipato la scadenza (…) Dichiarazioni come ‘non abbiamo discusso affatto di tagli ai tassi di interesse’ sono un chiaro segnale che non ci saranno misure di questo tipo nel primo trimestre (2024)”, ha commentato Carsten Brzeski. Analista presso ING.

In questa settimana segnata dalle decisioni delle banche centrali, la Banca d’Inghilterra (BoE), che ha optato per una nuova moratoria, non ha fornito alcuna indicazione sul possibile calendario dei tagli dei tassi di interesse, sottolineando che si prevede che essi rimarranno elevati per un “periodo prolungato” “, pur ottenendo… La banca centrale norvegese è improvvisamente aumentata.

Da parte sua, anche giovedì la Banca nazionale svizzera ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento, proseguendo la pausa annunciata nella riunione di novembre.

Prezioso

I prezzi immobiliari europei sono aumentati del 5,67%, la migliore performance di qualsiasi settore Stoxx 600, particolarmente sostenuti dagli annunci della Federal Reserve del giorno precedente.

Il gruppo tedesco Vonovia e le svedesi FFS hanno ottenuto rispettivamente oltre il 7% e il 15%, ea Parigi le azioni di Icade sono aumentate del 5,7%, Nexity del 9,5% e Unibail Rodamco del 5,5%.

Negli altri settori, le azioni Vivendi hanno guadagnato il 9,9% dopo aver annunciato l’intenzione di dividere le proprie attività in tre entità quotate, mentre le azioni Air France-KLM hanno guadagnato l’8,9%, dopo che la compagnia aerea ha rivisto gli aumenti delle aspettative di margine operativo per il periodo 2026. -2028 .

A Milano, le azioni del gruppo del lusso Brunello Cucinelli salgono del 6,8% dopo aver rivisto al rialzo le aspettative sui risultati dello scorso anno.

Wall Street

Alla chiusura in Europa, il Dow Jones, che giovedì ha superato brevemente il massimo storico di 37.223 punti nella speranza di un imminente taglio dei tassi, è salito dello 0,32%, l’S&P 500 dello 0,41% e il Nasdaq Composite dello 0,32%.

Gli indicatori di oggi

Gli indicatori economici pubblicati giovedì indicano un atterraggio morbido per l’economia statunitense, poiché le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato un aumento inaspettato a novembre, mentre le richieste di disoccupazione settimanali sono diminuite.

In Francia, l’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici ha abbassato le sue previsioni di crescita nel 2023, prevedendo ora un aumento del PIL dello 0,8% rispetto allo 0,9% precedente, sottolineando al contempo che il paese dovrebbe uscire dalla recessione alla fine dell’anno.

i cambiamenti

Il dollaro perde terreno rispetto alla maggior parte delle valute dopo la riunione della Fed.

Il dollaro ha così perso l’1,01% rispetto al paniere di valute di riferimento

Mentre l’euro ha guadagnato l’1,13% a 1,0996 dollari.

La sterlina britannica è aumentata dell’1,2% a 1,2769 dollari.

Una media

I rendimenti obbligazionari nella zona euro sono scesi, e il loro declino si è attenuato, sulla scia della riunione della Banca Centrale Europea e dell’assenza di un orizzonte chiaro per ridurre i costi di finanziamento.

Il rendimento del decennale tedesco ha perso più di 4 punti base, raggiungendo il 2,126%, e il rendimento dei titoli a due anni ha perso 9 punti base, raggiungendo il 2,564%.

Il rendimento dei titoli italiani decennali ha chiuso al 3,812%, in calo di oltre 12 punti base.

Nel Regno Unito, il rendimento dei titoli decennali è sceso, sotto l’influenza della decisione della Banca d’Inghilterra, con una perdita di circa 3 punti base al 3,801%.

I mercati obbligazionari statunitensi sono caduti nella speranza di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Buoni del Tesoro USA decennali

Le obbligazioni a due anni sono scese di 12 punti base al 3,9058%, mentre quelle a due anni sono scese di 14 punti base al 4,3381%.

olio

I prezzi del petrolio sono aumentati notevolmente, sostenuti dalla decisione della Federal Reserve, che ha indebolito il dollaro, e da un calo maggiore del previsto delle scorte petrolifere statunitensi.

Il greggio Brent è aumentato del 3,57% a 76,91 dollari al barile, con il greggio leggero statunitense (West Texas Intermediate) in aumento del 3,77% a 72,09 dollari al barile.

Continuerà venerdì:

(Alcuni dati potrebbero subire un leggero ritardo)

(Scritto da Diana Mandia, montaggio di Jean Terzian)