I paesi BRICS intensificano l’uso delle loro valute, allontanandosi dal dollaro e dal rublo – Business AM

 Di Nathan Dewell

 postato su Martedì 22 agosto 2023 A 19:44 •

 4 minuto di lettura



La Nuova Banca per lo Sviluppo, l’alternativa BRICS alla Banca Mondiale, inizierà a concedere prestiti in real brasiliani, rand sudafricani e rupie indiane. Pertanto, i paesi emergenti cercano di separarsi dal dollaro dominante.

Perché questo è importante?

Con questo approccio, la Nuova Banca di Sviluppo vorrebbe avere un sistema finanziario più diversificato. Oltre ai vantaggi derivanti dall’utilizzo del dollaro, ci sono anche dei rischi associati all’utilizzo di una valuta la cui politica monetaria non può essere controllata direttamente. E tanto più quando si è sotto il giogo delle sanzioni imposte a questo Paese. Lo ha detto al New York Times Dilma Rousseff, ex presidente del Brasile e attuale leader del Nuovo Partito per lo Sviluppo Financial Times Che la Nuova Banca per lo Sviluppo prenderà in prestito quest’anno “tra

Questo articolo in primo piano è riservato agli abbonati Iscriviti e ottieni accesso immediato e illimitato a tutti gli articoli. Ora chi 1,99 €/mese . Sei già iscritto? Accedi e ottieni tutti gli articoli premium.

Il dollaro reale, che è ancora la valuta dominante a livello internazionale, sta perdendo popolarità in alcune parti del mondo. L’allontanamento dal dollaro delle economie in via di sviluppo è una tendenza in crescita. Essendo la Nuova Banca per lo Sviluppo un’istituzione non occidentale, il blocco BRICS vede l’opportunità, oltre a prendere in prestito in renminbi cinese, di concedere prestiti nelle valute di Brasile, India e Sud Africa. Al momento non stiamo parlando del rublo russo a causa delle sanzioni.