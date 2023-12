Questa azienda è stata appena eletta “Azienda dell’anno” per il 2023 | Belgio

Il premio Scale-up of the Year 2023 è andato al successore di Aerospacelab, Vertuoza (Neville). Competerà contro MyData-Trist, TrustUp e Wooclap. “Vertuoza incarna l’esempio dell’azienda in forte crescita di cui il Belgio francofono ha così disperatamente bisogno”, ha affermato Pierre Motet, presidente della giuria. “Guidato da tre fondatori visionari – un imprenditore edile, uno sviluppatore e un manager – il team ha sviluppato un software personalizzato per le imprese di costruzione. La loro soluzione ha visto una crescita esplosiva dei ricavi ricorrenti, attirando oltre 2.500 imprenditori e triplicando le loro entrate nel 2023. Vertuoza impiega 70 persone dipendenti distribuiti in tre sedi: a Nivelle, Parigi e Ginevra.